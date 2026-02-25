Kuja Dev: శక్తివంతమైన కుజుడి ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి ఏప్రిల్ వరకు అద్భుతమైన లాభాలు!

Kuja Dev Transit On Zodiac: శక్తివంతమైన కుజుడు ప్రభావం ఏప్రిల్ నెల వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయంలో దుష్ప్రభావాలు కూడా కలిగే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నట్లు జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
Kuja Dev Transit On Zodiac 2026: కుజుడు ఫిబ్రవరి నెల 23వ తేదిన కుంభ రాశిలోకి సంచారం చేశాడు. అయితే, ఏప్రిల్ 2వ తేది వరకు అక్కడే సంచార దశలో ఉండబోతున్నట్లు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆ రాశిలో 4 గ్రహాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఇటీవలే కుజుడు సంచారం చేయడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాహువు, సూర్యుడు, బుధుడుతో పాటు శుక్రుడు, కుజుడు కూడా కుంభంలో కయిక జరపడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
కుజుడి ప్రభావంతో ముఖ్యంగా కుంభ రాశివారికి మిశ్రమ లాభాలు కలుగతాయి. వీరు తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పనుల్లో అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు ఖర్చులు కూడా నియంత్రణలో ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో లభించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
మేష రాశివారికి అధిపతి కుజుడే.. కాబట్టి వీరికి ఈ సంచారం జాతకంలో 11వ స్థానంలో జరిగింది. దీంతో ఏప్రిల్ నెల వరకు ఈ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వృత్తిపరమైన జీవితంలో కూడా మంచి శుభవార్తలు వింటారు. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. అలాగే కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా పొందుతారు.
కుజుడు సంచారంతో వృషభ రాశివారికి కూడా చాలా లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి పనుల్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఎలాంటి పనులు చేసిన భారీ లాభాలు కూడా పొందుతారు.
మకర రాశివారికి చాలా కాలంగా ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్కు సంబంధించిన అంశాల్లో కూడా అద్భుతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో తప్పకుండా వీరు మాటలను నియంత్రించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.
మీన రాశివారికి ఈ సమయంలో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే బడ్జెట్ను సమతుల్యంగా ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు పనుల్లో కూడా విభేదాలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అలాగే ఆరోగ్యం పట్ల కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ జరిగినప్పటికీ మిశ్రమ లాభాలు కలుగుతాయి.