English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lakshmi Narayana Yogam: లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో ఈ రాశుల వారు అత్యంత శక్తివంతులు కాబోతున్నారు..! మీరున్నారా..


Lakshmi Narayana Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాల కలయికతో కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడుతాయి. అలాంటి యోగాల్లో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఒకటి. ఇక చంద్రుడి సొంత రాశి అయిన కర్కాటకంలో బుధ, శుక్రులు కలవబోతున్నాయి. దీంతో ఎంతో బలమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడబోతుంది. 
1 /6

Lakshmi Narayana Yogam:చంద్రుని రాశిలో ఏర్పడిన లక్ష్మి నారాయణ రాజయోగం  ఫలితంగా కొంది మంది జీవితాలను పూర్తిగా మార్చబోతున్నాయి. వీరికి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది. జీవితంలో సుఖ శాంతులతో వర్ధిల్లితారు. 

2 /6

కర్కాటక రాశి.. లక్ష్మి నారాయణ రాజయోగంతో  కర్కాటక  రాశివారికి అనేక అంశాలలో అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ఈ వేళ మీపై మీకు అద్భతమైన నమ్మకం కలగబోతుంది. వృత్తిలో అపార కీర్తి ప్రతిష్ఠలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు ఇది మంచి తరుణం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.    

3 /6

మీన రాశి.. లక్ష్మి నారాయణ రాజయోగంతో  ఈ రాశి వారికి అనుకోని పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ రంగంలో పెద్ద విజయాలను అందుకుంటారు.  విదేశీ యాన యోగం ఉంది. జీవితంలో  బంపర్ ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. 

4 /6

మేష రాశి.. లక్ష్మి నారాయణ యోగం ఈ రాశి వారికి భారీ అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. కుటుంబ జీవితంలో శాంతి వెల్లివిరుస్తుంది.వృత్తి రంగంలో ఉన్నత పదవిని అధిరోహిస్తారు. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. అనుకోని సంపద చేతికి అందుతుంది. 

5 /6

వృశ్చిక రాశి..  వృశ్చిక రాశి వారికి  లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో  వృశ్చిక రాశి వారి లైఫ్ లో మంచి సానుకూల ఫలితాలను అందించబోతుంది. అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది.  మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుకోని లాభాలను అందుకుంటారు. ఆగిపోయిన కొన్ని ప్రముఖ పనులు  వేగంగా జరుగుతాయి.

6 /6

గమనిక : ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం సాధారణ అభిప్రాయాలు, మంచి  విలువలను కలిగి ఉన్నాయి. పండితులు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెప్పిన ఈ విషయాన్ని  ZEE NEWS దీన్ని  ధృవీకరించడం లేదు.

Lakshmi Narayana Yoga 2025 Effects Budh Shukra Yuti Effects Shukra Gochar Effects Budh Gochar Effects Shukra In Chandra Rashi Astrology

Next Gallery

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..?