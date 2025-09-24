English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahalakshmi Rajyoga 2025: శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్..

Mahalakshmi Rajyog Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా భారీ ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. 

Mahalakshmi Rajyog Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య  శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని గ్రహాలు ఒకే నక్షత్రం లేదా రాశుల్లో సంచారం చేసి సంయోగం చేస్తే కొన్ని రాశులవారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే ఇలాంటి సందర్భంలో కొన్ని సార్లు శుభ యోగం కూడా ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. శుభ యోగాలు అనేవి గ్రహ సంయోగాలపై కూడా ఆధారపడి ఏర్పడతాయి. కొన్ని శుభ గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంచారం చేస్తే తప్పకుండా శుభ యోగాలే ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణలు తెలుపుతున్నారు.
 
1 /6

ముఖ్యంగా చంద్రుడు లాంటి గ్రహం సంచారం చేసినప్పుడు తప్పకుండా శుభ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే సెప్టెంబర్ 24న తెల్లవారుజామున 2:55 గంటలకు తులారాశిలో చంద్రుడితో పాటు కుజ గ్రహాల కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడిందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 

2 /6

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. చంద్రుడు, కుజుడు కలయిక చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలోనే మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడింది. ఈ యోగం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితులు వీరికి చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా సంభాషణ పట్ల చాలా మంది ఆకర్షితులవుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో వీరికి బోలెడు ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి.  

3 /6

కన్య రాశివారికి ఈ యోగం వల్ల దీర్ఘకాలిక సంబంధాలు వివాహంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థికపరమైన సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. 

4 /6

చంద్రుడు, కుజుడు కలయిక వల్ల ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పూర్తిగా రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. అలాగే ఆనందంతో పాటు వీరికి శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తుంది.  

5 /6

శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడడం వల్ల కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అలాగే ప్రతి పనిలో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అత్తమామల సపోర్ట్‌ కూడా లభించి బోలేడు లాభాలు కలుగుతాయి. 

6 /6

చంద్రుడు, కుజుడు కలయిక ఎఫెక్ట్‌ కుంభ రాశివారికి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఈ మహాలక్ష్మి రాజయోగం కుంభ రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో సానుకూల శక్తితో ముందుకు వెళ్తారు. అంతేకాకుండా మతపరమైన కార్యకలాపాల్లో కూడా పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. 

Mahalakshmi Rajyog 2025 telugu news Latest Telugu news Astrology

Next Gallery

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 330 రోజులు అపరిమిత కాలింగ్‌, 1.5 జీబీ డేటా..