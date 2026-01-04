English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ravi Pushya Raja Yoga 2026: ఈ రోజే రవి పుష్యమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు నక్క తోక తొక్కినట్లే.. దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్!

Ravi Pushya Raja Yoga 2026: ఈ రోజే రవి పుష్యమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు నక్క తోక తొక్కినట్లే.. దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్!

Ravi Pushya Raja Yoga 2026 Effect On Zodiac: ఆదివారం ఎంతో శక్తివంతమైన పుష్యమి రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం దాదాపు 24 గంటల పాటు కొనసాగుతుంది. దీనికి కారణంగా ఈ క్రింది ఐదు రాశుల వారు లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

Ravi Pushya Raja Yoga 2026 Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరం జనవరి 4వ తేదీ ఆదివారం చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ఈరోజును సూర్యదేవుడికి అంకితం చేశారు. అలాగే చంద్రుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి కూడా ప్రవేశించాడు. ఇలాంటి సమయంలోనే గౌరీ రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. చంద్రుడు 12వ స్థానంలో బృహస్పతి కూడా ఉండడం వల్ల మరో ప్రత్యేక యోగం ఏర్పడింది. అలాగే ఈ శుభ సమయంలో రవి పుష్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం దాదాపు 24 గంటల పాటు కొనసాగుతుంది. దీంతో ఈ క్రింది రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది.
 
1 /5

24 గంటల పాటు వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా.. బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఆర్థిక లాభాలు మాత్రమే కాకుండా సమాజంలో గౌరవం, ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఇంటిలో నుంచి పెద్దల సహకారం పొంది అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

2 /5

కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా 24 గంటల పాటు మేలు జరుగుతుంది. వీరు కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. గృహ నిర్మాణాల వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు మంచి వ్యాపార పొందుతారు. విదేశీ రంగాల నుంచి ప్రయోజనాలు కూడా పొందగలుగుతారు. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు ఉంటే పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ప్రేమ సంబంధాలు విపరీతంగా మెరుగుపడతాయి.   

3 /5

రవిపుష్యని రాజయోగం వల్ల మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా తాత తండ్రుల నుంచి వస్తున్న ఆస్తులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో సరదాగా గడపడమే కాకుండా.. జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే గౌరవం పొందడమే కాకుండా అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించగలుగుతారు.

4 /5

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం లభించి.. ముఖ్యమైన పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ధర్మం వైపు అడుగులు వేయగలుగుతారు. పిల్లలనుంచి శుభవార్తలు వినడమే కాకుండా.. మంచి స్నేహితులను పొందగలుగుతారు.

5 /5

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రవిపుష్యమి రాజయోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆనందం విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా.. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఏదైనా పనులు చేయడం వల్ల డబ్బులు కూడా పొందుతారు. ముఖ్యంగా సంతోషం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. సీనియర్ వ్యక్తుల నుంచి సపోర్టు కూడా పొందుతారు. తల్లిదండ్రుల నుంచి అత్తమామల వరకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలను అందించగలుగుతారు.

Ravi Pushya Yoga Ravi Pushya Yoga Effect Ravi Pushya Yoga Zodiac Ravi Pushya Yoga 2026

Next Gallery

Dil Raju: తలపతి విజయ్‌కు.. దిల్ రాజుకు ఇక సంబంధం లేదంట.. షాకింగ్ పోస్ట్ పెట్టిన నిర్మాత..!