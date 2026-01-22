Saturn Effect: శని ప్రభావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న రాశులకు.. గుడ్‌ న్యూస్‌!

Saturn Powerful Effect: శని ప్రభావంతో కొనసాగుతున్న రాశులవారికి ఈ సమయంలో ఏర్పడిన శుభయోగాల కారణంగా ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి బాగుంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Powerful Saturn Effect On Zodiac: శనిదేవుడిని న్యాయ దేవతగా భావిస్తారు. ఈ దేవుడు కర్మలకు ఫలితాలను అందిస్తాడు. ఏ సమయాల్లోనైనా శని గ్రహం మంచి పనులు చేసేవారికి మంచి ఫలితాలను అందిస్తాడు. చెడు పనులు చేస్తే అనేక రకాలుగా దుష్ప్రభావాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఏ వ్యక్తైనా శని గ్రహం ప్రభావం పొందితే.. జీవితాల్లో శారీరక, మానసిక, ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
2026 సంవత్సరంలో రెండు రాశులు శని ప్రభావం ఎదుర్కొంటారు. ప్రస్తుతం సింహ రాశితో పాటు ధనుస్సు రాశివారు శని ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. అయితే, ఈ సమయలో శుభ సంయోగం ఏర్పడడం వల్ల శని ప్రభావం కాస్త తొలగిపోబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు శని మకర రాశిలో ఉన్నాయి.
ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల శుభయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. ముఖ్యంగా సూర్యుడు, బుధుడు కలయిక కారణంగా బుధాదిత్య యోగం, శుక్రుడితో పాటు బుధుడు కలయిక కారణంగా లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడ్డాయి. అలాగే ఈ సమయంలో సూర్యుడితో పాటు శుక్రుడు కలయి కారణంగా శుక్రదిత్య రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. దీంతో పాటు మంగళదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. దీంతో శని ప్రభావం ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
సింహ రాశివారికి ఈ సమయంలో చంద్రుడి ప్రభావం నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఇంట్లో ధన ప్రవాహం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయలో కొత్త వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్నవారికి విజయాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే కుటుంబంలో పురోగతి కూడా లభిస్తుంది.
సింహ రాశివారికి నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా ప్రారంభమవుతాయి. తీర్థయాత్రలకు వెళ్లాలనుకుంటున్నవారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. భాగస్వామితో సంబంధాలు కూడా బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అవివాహితులకు జీవితంలో అద్భుతమైన వక్తులు కూడా వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడబోతోంది.
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయంలో ఐదు శుభ రాజయోగాలు ఏర్పడడం వల్ల శని ప్రభావం కాస్త తగ్గిపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అలాగే రిస్క్ తీసుకుని పనులు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు..
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయం అనేక రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా స్టార్టప్లు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు అనేక రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగాల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే కొన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.