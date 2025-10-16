Shani Dev: ప్రత్యేక్ష దశలోకి శని.. ఇక ఈ 4 రాశుల వారికి బ్రహ్మాండమైన ధనయోగం..

Shani Dev Effect On Zodiac: నవంబర్ 28వ తేదీన శని వక్రదశలో నుంచి ప్రత్యక్ష దశలోకి రాబోతున్నాడు.. దీనివల్ల నాలుగు రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారతాయి. ఆర్థికంగా చాలావరకు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
Shani Dev Effect On Zodiac Telugu: ఈ ఏడాది చివరిలో శని దేవుడు స్థానం మార్చుకోబోతున్నాడు.. 138 రోజుల తర్వాత శనిగ్రహం కదలికలు చేయబోతోంది.. నవంబర్ 28వ తేదీన తిరోగమనం నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఉండబోతోంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా కలిసి రాబోతోంది.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో శని దేవుడు అధిపతిగా వ్యవహరించే రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి శని దేవుడు అదృష్టాన్ని అందిస్తాడు. దీంతోపాటు కెరీర్ పరంగా కూడా ఊహించని విజయాలను కలిగించే శక్తినందిస్తాడు. అలాగే కష్టపడి పని చేస్తున్న వ్యక్తులకు అదృష్టం కూడా మలుపు తిరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతో పాటు కెరీర్ పరంగా కూడా చాలావరకు కలిసి వస్తుంది.
నవంబర్ 28వ తేదీ నుంచి మకర రాశి వారికి శని వరాలజల్లు కురిపించబోతున్నాడు.. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ధైర్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది దీర్ఘకాలంగా చేస్తున్న పనులు పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా మంచి శుభవార్తలు కూడా వినగలుగుతారు.
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చాలావరకు సర్దుమనుగుతాయి. అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఎప్పటినుంచో కుటుంబ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో వారితో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడవచ్చు.
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శని ప్రత్యక్ష మార్గంలో అనేక సానుకూలమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. అలాగే ఉద్యోగాలపరంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో ఊహించని పురోగతి లభిస్తుంది.
మిథున రాశి వారికి వృత్తిపరమైన జీవితంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరి కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. తండ్రితో ఈ సమయంలో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఆస్తులపరంగా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
తులారాశి వారికి శని ప్రత్యక్ష గమనంలోకి రావడం వల్ల ఎన్నో అనుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు శత్రువులను కూడా ఎంతో సులభంగా ఓడించగలుగుతారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా చాలావరకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. నుదుటి రాత కూడా పూర్తిగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. శని ప్రభావంతో నిలిచిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఇల్లు లేదా కార్లు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.