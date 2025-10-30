Shani Dev Effect On Zodiac Telugu: శని ప్రభావం నవంబర్ 28 నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా శని ఆశీస్సులు లభించి ఈ క్రింది రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
Shani Dev Effect On Zodiac Telugu: నవంబర్ నెలలో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణించే శని తిరోగమనం నుంచి సాధారణ స్థితిలోకి రాబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ నెల అన్ని నెలల కంటే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి శని ఆశీస్సులు కూడా లభించబోతున్నాయి. దీంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
శని గ్రహం జూలై 13వ తేదీన మీన రాశిలో తిరోగమనంలోకి మారాడు. ఆ తర్వాత నవంబర్ 28వ తేదీన సాధారణ స్థితిలోకి రాబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనుల్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి రాబోయే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వారంటున్నారు. అయితే శని ప్రభావంతో అత్యంత ఎక్కువగా ప్రయోజనాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
కన్యా రాశి వారికి ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే వీరికి వ్యక్తిగత సంబంధాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు నిబద్ధతతో పనిచేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కెరీర్ పరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి వారికి మూడవ స్థానంలో శని ఉన్నాడు. దీని కారణంగా వీరికి ఆలోచన శక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. మకర రాశి వారు సామర్థ్యాన్ని కూడా చాలా అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరు అద్భుతమైన ఆలోచన శక్తితో ముందుకెళ్తారు.
వృశ్చిక రాశి వారికి శని తిరోగమన ప్రభావం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి సృజనాత్మకత కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా చాలా వరకు సహకరించి.. కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో వీరు అదృష్టవంతులుగా మారే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.