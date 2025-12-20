English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sun And Guru Conjunction: 180 డిగ్రీల కోణంలో సూర్యుడు, గురు.. 4 రాశులవారికి ఊహించని డబ్చే, డబ్బు!

Sun And Guru Conjunction: 180 డిగ్రీల కోణంలో సూర్యుడు, గురు.. 4 రాశులవారికి ఊహించని డబ్చే, డబ్బు!

Sun And Guru Conjunction Effect: 2026 సంవత్సరం జనవరి 10వ తేదీన 180 డిగ్రీల కోణంలోకి సూర్యుడు, గురువు రాబోతున్నారు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది.

Sun And Guru Conjunction Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురుగ్రహం దేవతలకు అధిపతిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇక సూర్యుడిని గ్రహాలకు రాజుగా భావిస్తారు. అలాంటి రెండు గ్రహాలు 2026 సంవత్సరం అద్భుతం సృష్టించబోతున్నాయి. ఈ రెండు గ్రహాల అరుదైన సంయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇవి ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. ఇలా చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది 2026 సంవత్సరం జనవరి 10వ తేదీన జరగబోతోంది. 
 
ముఖ్యంగా బృహస్పతి, సూర్యుడు ఒకదానికొకటి 180 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం వల్ల చాలా శుభప్రదమైన సంయోగం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని కొంతమంది జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సంయోగం నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా గురు గ్రహం అధిపతిగా వ్యవహరించే కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి.

సూర్యుడు గురు గ్రహాల కలయిక మేష రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరగడమే కాకుండా సమాజంలో గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వంతో పాటు రాజకీయాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో అద్భుతంగా ఊపొందుకుంటాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

సూర్యుడు గురు గ్రహాల సంయోగం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం బలపడుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో మంచి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుత లాభాలు పొందుతారు.  

తులా రాశి వారికి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా 180 డిగ్రీల కోణంలోకి సూర్యుడు గురు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి సంయోగం చెందబోతున్నాయి. దీనికి కారణంగా ఆస్తులపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే పూర్వికుల ఆస్తుల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. సామాజిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బాగుంటాయి. 

బృహస్పతి సూర్యుడి సంయోగం ధనస్సు రాశి వారికి కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా కొత్త సంవత్సరంలో వీరికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే విదేశీ వ్యక్తులనుంచి ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పనుల్లో ఊహించని ధన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగి అద్భుతమైన ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల నుంచి ఈ సమయంలో కొంతమంది పిల్లలు మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.  

