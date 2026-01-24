English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sun Transit 2026: శక్తివంతమైన సూర్యుడి ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌ఫాట్!

Sun Transit 2026: శక్తివంతమైన సూర్యుడి ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌ఫాట్!

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా సూర్యుడి ప్రభావంతో ఫిబ్రవరి నెల కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా సూర్యుడు మూడుసార్లు సంచారం చేస్తాడు. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా 2026 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు దాదాపు రెండు నుంచి మూడుసార్లు సంచారం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సూర్యుడు ఈ సమయంలో మూడుసార్లు మారబోతున్నాడు. మొదటగా ఫిబ్రవరి ఆరవ తేదీన సూర్యుడు ధనిష్ట నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన కుంభ రాశిలోకి వెళ్తాడు. ఇక 19న సూర్యుడు శతభిషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. 
ఇలా సూర్యుడు త్రిముఖ సంచారం చాలా శుభప్రదమైనదిగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ గ్రహం చేయబోతున్న సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

సూర్యుడు సింహరాశిని పాలిస్తాడు.. అలాంటిది ఈ గ్రహం మూడుసార్లు సంచారం చేయడం కారణంగా స్థానిక రాశి వారికి కూడా ఘననీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.. రాజకీయంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఆస్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడి సంచారం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి కుంభరాశిలో సూర్యుడు సంచారం చేయడం కారణంగా కొత్త ఆదాయ వనరులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా సామాజిక స్థితి కూడా పెరుగుతుంది.

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా సూర్యుడు పదవ స్థానంలో వృషభ రాశి వారికి సంచార దశలో ఉండబోతున్నాడు. దీనికి కారణంగా ఉన్నత అధికారుల నుంచి అద్భుతమైన సపోర్టు లభిస్తుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు కూడా లభించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపార విస్తరణలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఊహించని స్థాయిలో ధైర్యం పెరుగుతుంది. వీరు చిన్న ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటికీ అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. దీంతోపాటు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించబోతోంది.

