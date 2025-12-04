English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rahu And Ketu Transit: రాహువు, కేతువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్ ఖాయం!

Rahu And Ketu Transit: రాహువు, కేతువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్ ఖాయం!

Rahu And Ketu Transit Effect: 2026 సంవత్సరంలో రాహువు, కేతువు (Rahu and Ketu) గ్రహాల సంచారం వల్ల 3 రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Rahu And Ketu Transit Effect On Zodiac: మరో 25 రోజులైతే నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఏడాదిలో అనేక గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. కొన్ని గ్రహాలు ఈ సమయంలో నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తాయి. దీని కారణంగా వచ్చే 2026 సంవత్సరంలో అన్ని గ్రహాలు ప్రభావితమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాదిలో రాహువు, కేతువు గ్రహాలు కూడా సంచారం చేస్తాయి.
 
1 /6

ఈ సంవత్సరంలో కేతువు గ్రహం సింహ రాశిలో.. రాహువు గ్రహం కుంభంలో సంచార దశలో ఉంది. అయితే, 2026 సంవత్సరంలో కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి, రాహువు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులు ప్రభావితమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

2 /6

రాహువు, కేతువు (Rahu and Ketu) సంచారంతో వృషభ రాశి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహాల శుభ ప్రభావంతో వ్యాపారాలు చేసేవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు జీవితంలో సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి.. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణంగా కూడా సులభంగా మారిపోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.   

3 /6

రాహువు, కేతువుల సంచారం ఎఫెక్ట్‌తో ధనుస్సు రాశివారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారు. దీంతో పాటు వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు కూడా చాలా బాగుంటాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు చాలా మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా వీరు ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడం చాలా మేలు.  

4 /6

రాహువు, కేతువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌తో తుల రాశివారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో ధన ప్రవాహం కూడా పెరుగుతుంది. అప్పులు నుంచి బయటపడే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో శుభఫలితాలు కలుగుతాయి.

5 /6

2026 సంవత్సరంలో తుల రాశి వారు అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా యాత్రలకు కూడా వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి.   

6 /6

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచించిన వివరాల నుంచి మాత్రమే సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌, జీ న్యూస్ ధృవీకరించదు.. 

Rahu And Ketu Rahu And Ketu Effect Rahu Transit Rahu Transit 2026 Rahu Ketu Peyarchi

Next Gallery

Raj Nidimoru Gift: పెళ్లి తర్వాత సమంతకు ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు..హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అదిరిపోయే రేంజ్‌లో!