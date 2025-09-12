Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..

Rahu Powerful Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ 10న రాహువు బలపడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
Rahu Powerful Effect On Zodiac Telugu: అత్యంత క్రూరమైన గ్రహాల్లో రాహు గ్రహము ఒకటి. ఈ గ్రహాన్ని శక్తివంతమైనదిగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం మే 18వ తేదీన శని కుంభ రాశిలోకి రాహువు ప్రవేశించాడు. దాదాపు ఈ గ్రహం ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 10న రాహు కదలికలు జరిపాడు.
సెప్టెంబర్ 10న రాహు గ్రహం బలపడింది. దీనివల్ల మూడు రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా రాహువు సెప్టెంబర్ పదవ తేదీ నుంచి 23 డిగ్రీలతో యవ్వనం దశలోకి ప్రవేశించింది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది.
రాహువు బలవంతుడిగా మారడం వల్ల వృషభ రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పెద్ద పెద్ద కలలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే జీవితంలో ఊహించని పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు భారీ మొత్తంలో వీరు డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఉన్నట్లుండి జీవితంలో ఆనందం కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మకర రాశి వారికి రాహువు గ్రహం బలంగా మారడం వల్ల ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే వీరికి కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. దీంతోపాటు సమాజంలో ఖ్యాతి కూడా పెరిగి ఊహించని స్థాయిలో మీకు లాభాలు కలుగుతాయి.
ధనస్సు రాశి వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో డబ్బులు సంపాదించి కొత్త కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి. ఇక మీడియా రంగంలో కొనసాగుతున్న ధనస్సు రాశి వారికి ఇతరులతో అద్భుతమైన సంబంధాలు ఏర్పడతాయి.
కుంభ రాశి వారికి రాహువు సానుకూలమైన మార్పుల కారణంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే పెట్టుబడులనుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించుకోగలుగుతారు. వ్యాపారాలు చేసేవారు భాగస్వాముల వల్ల విశేషమైన లాభాలు పొందే ఛాన్సులు ఉన్నాయి.