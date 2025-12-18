Saturn And Sun Conjunction: 90 డిగ్రీల కోణంలోకి శని, సూర్య గ్రహాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇల్లు ధనరాశులతో నిండిపోతాయి!

Saturn And Sun Conjunction Effect On Zodiac: డిసెంబర్ 17వ తేదీన సూర్య శని గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల కోణంలోకి వచ్చాయి.. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఉన్నత అధికారుల నుంచి సపోర్టు లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
Saturn And Sun Conjunction Effect On Zodiac Telugu: సూర్య శని గ్రహా లను ఒకదానికొకటి శత్రువు గ్రహాలుగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పరిగణిస్తారు. ఈ రెండు కలిసినప్పుడు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రతికూలమైన ప్రభావాలే పడుతూ ఉంటాయి. అయితే ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతుంది. అలాంటిది ధనస్సు రాశిలో సూర్యుడు, మీన రాశిలో శని ఉంటూ ప్రత్యేకమైన సంయోగం జరిగింది. ఇది డిసెంబర్ 17వ తేదీన ఏర్పడింది. సాధారణంగా రెండు గ్రహాలు ఒక రాశిలో కలిస్తేనే సంయోగంగా పిలుస్తారు. అలాంటిది వేరు వేరు గ్రహాల్లో సంయోగం జరగడం అరుదు.
డిసెంబర్ 17వ తేదీన ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడింది. రెండు గ్రహా లు ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల దూరంలోకి వచ్చాయి. ఇలా రావడానికి కూడా సంయోగంగా పిలుస్తారని సమాచారం. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కలిసి వస్తుంది. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అయితే, ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావం వల్ల అత్యంత లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
సూర్య శని గ్రహాల సంయోగం చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే డిసెంబర్ 17న ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల దూరంలోకి వచ్చాయి. దీని కారణంగా కూడా సంయోగం ఏర్పడింది. ఈ సంయోగంతో మకర రాశి వారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక సమస్యలు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో ప్రతి చోట నుంచి డబ్బు పొందుతారు. అలాగే వీరికి సమాజంలో గౌరవం కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడు శని గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల దూరంలోకి రావడం వల్ల సామాజిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది అంతేకాకుండా పనుల్లో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు కూడా పొందగలుగుతారు నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ పనులు ప్రారంభిస్తారు. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు పెరిగి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరుతాయి.
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో ప్రత్యేకమైన ఫలితాలు గలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వ్యాపారాల్లో ఒప్పందాలు కూడా జరిగే అవకాశాలున్నాయి. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టు నుంచి డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు.
సూర్య శని సంయోగంతో మేష రాశి వారికి డిసెంబర్ 17వ తేదీ నుంచి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితం చాలా అద్భుతంగా. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా వీరు ఈ సమయంలో డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త కొత్త మార్గాలు కూడా వెతుక్కుంటారు.. వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభించి.. మొదటి దశ లోనే అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.