Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!

Saturn Effect On Zodiac: నవంబర్ 28 శని గ్రహం సక్రమ మార్గం(Saturn Is In Right Path)లోకి రాబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ 5 రాశులవారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
Saturn Effect On Zodiac Latest Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహాన్ని చాలా శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ గ్రహం సంచారం చేయడానికి దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు సమయం పడుతుంది. అయితే, శని గ్రహం ఈ ఏడాదిలోనే మీన రాశిలోకి ప్రవేశించి.. తిరోగమనం దశలోకి వెళ్లింది. అయితే, నవంబర్ 28 తిరోగమనం నుంచి సక్రమార్గంలోకి రాబోతోంది.
నవంబర్ 28న శని తిరోగమనం నుంచి సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల కొన్ని రాశులవారిపై శని శుభప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రభావంతో మరో 24 గంటల్లో 4 రాశులవారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన సమయాలు మొదలవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆయా రాశులవారికి జీవితంలో అద్బుతం జరుగుతుంది.
మీన రాశిలో శని గ్రహం సంచార దశలో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత వెంటనే తిరోగమన దశలోకి వెళ్లింది. అయితే, నవంబర్ 28వ తేదిన మళ్లీ సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతోంది. దీంతో మీన రాశివారికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి కలుగుతుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా పనుల్లో అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోయే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. విశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.
ఈ సమయంలో వృషభ రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకంగా ఉంటుంది. శని నుంచి వస్తున్న అనేక రకాల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ వనరులు నుంచి భారీగా డబ్బులు కూడా పొందుతారు. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా డబ్బులు కూడా పొందుతారు. ఆర్థికంగా కూడా బలంగా తయారవుతారు.
మిథున రాశివారికి శని ఎఫెక్ట్తో ఉద్యోగాల పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు కెరీర్ పరంగా వృద్ధి కూడా లబిస్తుంది. కొత్త కొత్త బాధ్యతులు కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావారణం నెలకొంటుంది.
శని గ్రహం సక్రమార్గంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కర్కాటక రాశివారికి శుభ ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు విద్యార్థులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు పనుల్లో తీవ్ర అడ్డంకులు కూడా తొగిపోయే ఛాన్స్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. కుటుంబ జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన సంతోషం కూడా పొందుతారు.
శని ప్రత్యేకమైన ప్రభావంతో కుంభ రాశివారికి కూడా గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా బహుళ వనరులు నుంచి డబ్బులు కూడా పొందుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి కూడా అద్బుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)