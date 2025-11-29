Mercury Saturn And Venus Conjunction Effect On Zodiac: జనవరి నెలలో శని గ్రహంతో బుధుడు, శుక్ర గ్రహాలు సంయోగం చేయబోతున్నాయి. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసివచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి.
Mercury Saturn And Venus Conjunction Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 సంవత్సరం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే శని గ్రహం మకర రాశిలో ఉండడంతో పాటు.. ఇదే ఏడాదిలో శుక్రుడు, బుధుడు అదే రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాయి. దీనివల్ల ఎంతో అద్భుతమైన సంయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా జనవరి నెలలో ఏర్పడే సంయోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా శుక్ర గ్రహాన్ని వ్యాపారాలకు సూచికగా భావిస్తారు. అలాగే శని గ్రహం అదృష్టం, బుధుడు సంపాదన, ఇలా ఒక్కొక్క గ్రహం ఒక్కొక్క దానికి సూచికగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ సంయోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
జనవరి 13వ తేదీన శుక్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. ఆ తర్వాత జనవరి 17న బుధుడు మకర రాశిలోకి సంచారం చేస్తుంది. దీంతో ఇప్పటికే మకర రాశిలో ఉన్న శనితో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీంతో ఫిబ్రవరి నెల వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఈ మూడు గ్రహాల ప్రభావం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 15 రోజులపాటు మూడు గ్రహాలకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఏ పని చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఊహించని స్థాయిలో డబ్బు మీ చేతిలోకి వస్తుంది. అలాగే అనేక కొత్త కొత్త అవకాశాలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. అవివాహితులకు వివాహాలు కూడా జరిగే అవకాశాలున్నాయి. మకర రాశి వారు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి బుధుడు, శుక్రుడి కలయిక మీనరాశిలో జరగడం వల్ల కెరీర్ పరంగా మంచి పురోగతి లభిస్తుంది. అలాగే వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు రావడం ప్రారంభం అవుతాయి. దీంతోపాటు డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో పొందగలుగుతారు. ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నా కోరికలు కూడా నెరవేర్చుకోగలుగుతారు. సంపాదన కూడా అనుకున్న స్థాయిలో పెరుగుతుంది. తండ్రితో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయము చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి శుక్రుడు బుధుడితో కలిసి శనితో సంయోగం చేయడంతో అనుకున్న ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో తిరిగి వస్తుంది. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. ఇక ఆర్థికంగా కూడా చాలా బాగా రాణించగలుగుతారు.
తులా రాశి వారికి పెట్టుబడును పెట్టడం వల్ల ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణము నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అనుకోని ఆర్థిక లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా ఈ సమయంలో ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే అన్ని విధాలుగా ఈ సమయం కలిసి వస్తుంది.
నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచించిన విషయాల నుంచి మాత్రమే తీసుకొని రాసింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.