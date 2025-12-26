English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!

Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!

Saturn Powerful Effect On Zodiac: శని శక్తివంతమైన ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి 2026 సంవత్సరం కూడా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరికి గతంలో కంటే మరిన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అనుకోకుండా కొన్ని రకాల పనులు చేసే విజయాలు సాధిస్తారు.

Saturn Powerful Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా 2026 సంవత్సరం చాలా అద్భుతమైనదిగా భావించవచ్చు. అలాగే గడిచిన ఈ ఏడాది కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగి కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది అతిపెద్ద శని సంఘటన జరిగింది. దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత కుంభంలో నుంచి శని మీనంలోకి ప్రవేశించాడు. అలాగే ఇదే సమయంలో శని తిరోగమన స్థితిలోకి కూడా వెళ్లాడు. ఆ తర్వాత నవంబర్ నెలలో ఈ గ్రహం సక్రమ మార్గంలోకి వచ్చింది. దీని కారణంగా శని ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై సమానంగా పడింది. 
 
1 /6

2026 సంవత్సరంలో శని మొత్తం మీనరాశిలోనే సంచార దశలో ఉంటాడు. ఆ తర్వాత 2027లో ఇతర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శని గ్రహం నూతన సంవత్సరంలో మీన రాశిలోనే సంచార దశలో కొనసాగడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని అదృష్టం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వీరికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే శని గ్రహ ప్రభావంతో అత్యంత లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

2 /6

మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా రాబోయే 2026 సంవత్సరం గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు దుకాణాలతో పాటు ఇల్లు, భూములు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కెరీర్పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. కొత్త అవకాశాలు పొందడమే కాకుండా.. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొదుపు చేసుకోగలుగుతారు.   

3 /6

ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని ప్రభావం వల్ల అద్భుతమైన పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గతంలో నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఇప్పుడు ఎంతో సులభంగా శని ప్రభావంతో పూర్తవుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయంలో ఆశించిన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. గణనీయమైన సంపాదన లభించడమే కాకుండా అన్ని పనుల్లో సక్సెస్ అవుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొన్ని శుభవార్తలు కూడా వినే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

4 /6

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని ప్రభావంతో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఎప్పుడు లభించని సంతోషం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా మీకు మీ సన్నిహితుల సహాయంతో జీవితంలో ఉన్నత శిఖరానికి చేరుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో మీ స్నేహితుల సపోర్టు లభించి కూడా కొన్ని మంచి పనులు చేయగలుగుతారు.  

5 /6

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆదాయం ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. శని శక్తివంతమైన ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరిన్ని లాభాలు పొందగలుగుతారు. పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల కూడా ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలపరంగా ఈ సమయం చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది.

6 /6

Shani Dev Saturn Transit Saturn Transit 2026 Shani Dev Effect Shani Dev zodiac

Next Gallery

PM Modi Wife: తెలంగాణలో ప్రధాని మోదీ భార్య జశోదా బెన్‌ ప్రత్యక్షం.. ఎందుకో తెలుసా?