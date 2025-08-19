English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Saturn Venus Conjunction: శని, శుక్రుడు సంయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్, లగ్జరీ లైఫ్‌..

Saturn Venus Conjunction Effect On Zodiac Telugu: శుక్రగ్రహం మీన రాశిలో తిరోగమనంలో ఉన్న శనితో సంయోగం చేసింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మేష రాశితో పాటు మీన రాశులవారికి చాలా బాగుంటుంది. 

Saturn Venus Conjunction Effect On Zodiac: ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో తిరోగమన స్థితిలో ఉంది. ఈ గ్రహం 2027 సంవత్సరం జూన్‌ వరకు మీన రాశిలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు కొన్ని రాశులవారిపై మంచి, చెడు ప్రభావాలను చూపుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఆగస్టు 26వ తేదిన 6 గంటలకు శని గ్రహంతో శుక్రుడు కలయిక జరిపాడు. ఈ సంయోగం కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
 
శని, శుక్రుల సంయోగం కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం దాదాపు నెల రోజుల పాటు ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారు కెరీర్‌ పరంగా ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఎఫెక్ట్‌తో మేష రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి సాడేసతి మొదటి దశ ప్రారంభమయ్యింది. కాబట్టి ఈ సమయంలో శని తిరోగమనంతో పాటు శుక్రుడితో కలయిక జరపడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావం చాలా వరకు తగ్గుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా నిలిపోయిన పనులు కూడా పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

మేష రాశివారు ఈసమయంలో భూమి, ఇంటికి సంబంధించిన విషయాల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు వైవాహిక జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే పరస్పర అవగాహన కూడా ఇతరుల మధ్య చాలా బాగుటుంది. ఆరోగ్యం కూడా చాలా మెరుగుపడుతుంది.

సింహ రాశివారికి ఈ శక్తివంతమైన యోగం వల్ల చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు వీరికి శని గ్రహం ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంటుంది. కాబట్టి వీరికి ఈ సమయంలో అనుకున్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా జరిపోతాయి. వీరు డబ్బుతో పాటు అన్ని రంగాల్లో విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

సింహ రాశివారు ఈ సమయంలో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే తోబట్టువులతో సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. వీరు ఈ సమయంలో మంచి శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. అంతేకాకుండా అవసరమైన చర్చులు చేయడం మంచిది.   

మీన రాశివారికి ఈ సమయంలో చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వీరు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తి చేసుకుంటారు. దీంతో పాటు కష్టపడి పనులు చేయడం వల్ల కెరీర్‌లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే అదృష్టం కూడా చాలా వరకు పెరుగుతుంది. జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన పురోగతి పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

Saturn Effect Saturn With Venus telugu news Astrology News Telugu latest news Saturn Effect 2025 Venus And Saturn

