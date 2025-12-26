English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sun And Moon Conjunction: సూర్య, చంద్ర గ్రహాల అరుదైన సంయోగం.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు ఊహించని డబ్బు పొందడం ఖాయం!

Sun And Moon Conjunction Effect On Zodiac Telugu News: జనవరి 18వ తేదీన సూర్య, చంద్ర గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. అయితే దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి శుభ సమయం రాబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ గ్రహాల సంయోగంతో కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థికంగా బలపడతారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి. 

Sun And Moon Conjunction Effect On Zodiac: మరో ఐదు రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కొత్త సంవత్సరంలో అనేక గ్రహాలు అద్భుత సంయోగంతో పాటు తిరోగమనలు చేయబోతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే జనవరి 18న సూర్యుడు, చంద్రుడు మకర రాశిలో కలయిక జరుకుతాయి. జనవరి 14వ తేదీన సూర్యుడు మకర రాశిలోకి సంచారం చేసిన తరువాత.. కేవలం నాలుగే రోజులకి చంద్రుడు కూడా ప్రవేశిస్తాడు దీనికి కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది.
 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జనవరి 18వ తేదీన సూర్య,చంద్రుల కలయిక కారణంగా ఏర్పడిన అద్భుతమైన ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారు జీవితంలో ఊహించని ధన లాభాలు పొందే చాన్సులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఆర్థిక రంగాల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. దీనివల్ల జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం వల్ల మకర రాశి వారికి గౌరవం పెరుగుతుంది. గుర్తింపు లభించి ఈ సమయంలో మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉన్నత అధికారుల నుంచి సపోర్టు కూడా లభించి పదోన్నతులు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో జీతం కూడా అనుకున్నంత పెరుగుతుంది. సృజనాత్మక రంగాల్లో లేదా మీడియా రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకంగా మారుతుంది.  

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు చంద్ర సూర్య గ్రహాల ల సంయోగంతో ధైర్యం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ఇలాంటి పనులైన సింపుల్గా చేయగలుగుతారు. అలాగే కొత్త ఉద్యోగాలు పొందాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు మంచి ప్రాజెక్టులు కూడా పొందగలుగుతారు. ఈ సమయంలో కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.   

సూర్యచంద్రుల కలయిక కర్కాటక రాశి వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో శాంతి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. డబ్బు ఆదా చేయడమే కాకుండా జీవితంలో కీలకమైన మార్పులు వస్తాయి. దీనివల్ల సంపాదన కూడా ఒక వంతుగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.   

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు సూర్య చంద్ర గ్రహాల సంయోగం సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెడితే భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందడమే కాకుండా సమస్యల బారిన పడకుండా ఉంటారు. అలాగే మానసిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా వాహన సంబంధించిన అంశాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

Moon And Saturn Moon Conjunct Saturn Moon Saturn Conjunction Saturn Moon Conjunction

