Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి వేళ సూర్యుడు, రాహువు సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి లక్కుతో పాటు డబ్బు!

Mahashivratri 2026  Horocope: సరిగ్గా మహాశివరాత్రికి రెండు రోజుల ముందే సూర్యుడు, రాహువు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడుతుంది దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరగబోతోంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

Mahashivratri 2026 Horocope Telugu: మహాశివరాత్రికి ముందు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రెండు ఎంతో ముఖ్యమైన గ్రహాలు సంయోగం చేయబోతున్నాయి. ఇది ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ జరగబోతోంది. ఇదే రోజు సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. అయితే, శని పాలించే రాశిలో ఇప్పటికే రాహువు కూడా సంచార దశలో ఉన్నాడు. దీంతో సూర్యుడు, రాహువు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో సరిగ్గా మహాశివరాత్రి రెండు రోజులకు ముందే ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 
 
1 /6

ముఖ్యంగా ఈ ప్రత్యేకమైన సంయోగం కారణంగా శని గ్రహం చేత చాలా రాశులు ప్రభావితం అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రాహువు దుష్ట గ్రహమైనప్పటికీ.. కుంభరాశిలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల  వారిపై శుభ ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారు ఎప్పుడు పొందలేని ధనులాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మానసిక పరిస్థితులు కూడా చాలావరకు మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మానసిక అస్థిరత కూడా క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది.  

2 /6

మేష రాశి వారికి శని గ్రహం వల్ల ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ సూర్యుడు, రాహువు సంయోగం కారణంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు బలోపేతం అవుతాయి. ముఖ్యంగా అనవసర ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. ఉద్యోగాల్లో ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుదల కూడా కనిపిస్తుంది. కెరీర్ పరంగా అనుకున్న పొందగలుగుతారు.   

3 /6

సింహరాశి వారిపై శని ప్రభావం కొనసాగుతున్నప్పటికీ.. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఒత్తిడి పూర్తిగా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త వ్యాపారాల్లో భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టి ఆదాయ వనరులు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో విలువైన వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. దీంతోపాటు మానసిక ఆందోళన కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుంది.  

4 /6

ధనస్సు రాశి వారికి సూర్యుడు, రాహువు కలయిక కారణంగా కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. వీరికి సమాజంలో గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కొంతమంది పరిచయాలతో జీవితంలో ఊహించని స్థాయిలకు చేరుకోగలుగుతారు. ముఖ్యమైన పరిచయాలతో కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు కూడా పొందగలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.   

5 /6

కుంభ రాశి వారికి శని ప్రభావంతో అనుకోని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి సూర్యుడు రాహు గ్రహాల కలయిక అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో కూడా డబ్బు పెరుగుతుంది. కుటుంబ ఆస్తులకు సంబంధించిన వివాదాలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఈ సమయంలో పరిష్కారం పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

6 /6

