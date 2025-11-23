English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • December Luckiest Zodiac Signs: డిసెంబర్ నెలలో సూర్యుడి మహా అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారిని కోటీశ్వరులు చేయబోతున్న సూర్య భగవానుడు..

December Luckiest Zodiac Signs: డిసెంబర్ నెలలో సూర్యుడి మహా అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారిని కోటీశ్వరులు చేయబోతున్న సూర్య భగవానుడు..

December Luckiest Zodiac Signs Telugu News: ఈ ఏడాది చివరి నెల డిసెంబర్‌లో వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు.. దీంతో ఈ క్రింది నాలుగు రాశుల వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి.

December Luckiest Zodiac Signs Telugu News: ప్రతి ఏడాది చివరి నెల డిసెంబరే.. ఈ నెలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈసారి వచ్చిన డిసెంబర్ నెలకి జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని, కొంతమంది జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని పెద్ద గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. వచ్చే నెలలో సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా కర్కాటక, సింహ, వృశ్చిక రాశితోపాటు మరికొన్ని రాశుల వారికి జీవితాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. 
1 /6

అన్ని గ్రహాలకు రాజుగా చెప్పుకునే సూర్యుడే డిసెంబర్ నెలలో సంచారం చేయడం, కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబంతో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే అద్భుతమైన విజయాలు సాధించడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో మంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా కూడా చాలా బాగా రాణించగలుగుతారు.

2 /6

ముఖ్యంగా సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఇది కర్కాటక రాశి వారికి ఒక శుభ సమయంగా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారడమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు.  

3 /6

సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడే కాబట్టి.. ఈ రాశి వారికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. జీవితంలో ఊహించని సంపాదన కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఈ సమయంలో ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి.  

4 /6

వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడి శక్తివంతమైన ప్రభావంతో చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో మానసిక పరిస్థితి ఎంతో మెరుగు పడుతుంది. అలాగే కొన్ని రకాల సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి. జీవితంలో ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నా కోరికలు కూడా నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి.  ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.  

5 /6

మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో తిరిగి పొందుతారు. అలాగే కుటుంబ సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయం సానుకూలంగా ఉంటుంది.

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

Lucky Zodiac Signs Lucky Zodiac Signs Telugu Horoscope 2025 Lucky Zodiac Signs In 2026

Next Gallery

Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!