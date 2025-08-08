Sun-Ketu conjunction: 18 ఏళ్ల తర్వాత సూర్యుడు-కేతువు సంయోగం.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని డబ్బు వీరి సొంతం..

Sun-Ketu conjunction Effect On Zodiac: ఆగస్టు 17వ తేదీన సింహరాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఆ రాశిలో కేతువు గ్రహం సంచార దశలో ఉంది. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడి కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
Sun-Ketu conjunction Effect On Zodiac: అతి త్వరలోనే ఎంతో శక్తివంతమైన సూర్యగ్రహం సింహరాశిలో సంచారం చేయబోతోంది.. ఇప్పటికే సింహరాశిలో కేతువు గ్రహం సంచార దశలో ఉంది. ఆగస్టు 17వ తేదీన సూర్యుడు సింహరాశిలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన సంయోగం ఏర్పడుతుంది. దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత సూర్యుడు కేతువు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. ఈ సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి గొప్ప గొప్ప ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది..
సూర్యుడు, కేతువు గ్రహాల సంయోగం కారణంగా ఆగస్టు 17వ తేదీ నుంచి ఆర్థికంగా కొన్ని రాశుల వారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా లాభాలు పొందడమే కాకుండా ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారు ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే అత్యధిక లాభాలు పొందుతారో తెలుసుకోండి..
సూర్యుడు, కేతువు సంయోగం కారణంగా మకర రాశి వారికి కెరీర్ విద్య పరంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి వ్యాపారాల్లో పురోగతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కార్యాలయాల్లో అధికారుల సపోర్టుతో ప్రమోషన్ కూడా పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో వస్తున్న ఏదైనా చిక్కులు కూడా తొలగిపోతాయి. మంచి ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్లడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.
మేష రాశి వారికి సూర్యుడు కేతువు గ్రహాల కలయిక కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితం పెళ్లిగా మారే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆమోదంతో పెళ్లిళ్లు కూడా జరుపుకుంటారు.. ఉన్నత విద్య కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు ఇతర దేశాల్లో మంచి సీట్లు లభిస్తాయి. ఇక ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. వీరు ఈ సమయంలో పెద్ద విజయాలను సాధించే అవకాశాలు.
సూర్యుడు కేతువు గ్రహాల కలయిక కారణంగా సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా ప్రభావంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.. కాబట్టి వీరికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. మానసికంగా ఉన్న లోటు పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ప్రతి పనిలో విజయాల సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నా పనుల్లో ఆర్థికంగా లాభాలు పొంది విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
తులా రాశి వారికి సూర్యుడు కేతువు గ్రహాల కలయిక కారణంగా వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.. ముఖ్యంగా వీరు చేస్తున్న వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. అలాగే ఎప్పటినుంచో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో తొలగిపోతాయి. గతంలో పనుల్లో వస్తున్న ఎలాంటి అడ్డంకులైన ఈ సమయంలో పరిష్కారం అవుతాయి. అలాగే వారి మొత్తంలో డబ్బు పొందడానికి కొత్త కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో ఉద్యోగాలు చేసే వారికి సీనియర్ల సపోర్టు లభించి, అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.