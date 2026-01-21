English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sun-Mars conjunction: శని రాశిలో సూర్యుడు-కుజుడు సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ మనీ, ఆనందం!

Sun-Mars conjunction Effect On Zodiac: ఫిబ్రవరి నెలలో కుంభ రాశిలో సూర్యుడు-కుజుడు కలయిక జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Sun-Mars conjunction Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యగ్రహాన్ని ప్రధాన గ్రహంగా చెప్పకుంటారు. అలాగే ఈ గ్రహాన్ని గౌరవం, నాయకత్వం, మంచి పాలకుడికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా కుజుడిని ధైర్యం, శౌర్యంతో పాటు బలం, భూమి-ఆస్తి సూచికగా చెప్పుకుంటారు. అయితే, ఈ రెండు గ్రహాలు త్వరలోనే కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీని కారణంగానే కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
 
1 /6

ముఖ్యంగా రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి కెరీర్, స్థానం-ప్రతిష్ట, పనిల్లో మార్పులు రావడం కనిపిస్తాయి..ఫిబ్రవరిలో సూర్యుడు-కుజుడు కలయిక కుంభ రాశిలో జరగబోతోంది. అయితే, శని రాశిలో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యుల తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. 

2 /6

సూర్యుడు-కుజుడు సంయోగంతో ధనుస్సు రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి మూడవ స్థానంలో ఈ సంచారం జరుగుతోంది. దీని కారణంగా ఊహించని స్థాయిలో ధైర్యం పెరుగుతుంది. అలాగే రిస్క్‌ కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ధైర్యంతో పనులు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా మీడియా, కమ్యూనికేషన్, సైన్స్ రంగాల్లో పనులు చేసేవారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో తమ్ముళ్ల నుంచి కూడా అద్భుతమైన సహాయం పొందుతారు.

3 /6

ఈ రెండు గ్రహాల సంచార ప్రభావంతో కుంభ రాశివారికి అద్భుతమైన సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. దీంతో పాటు వీరు నాయకత్వ లక్షణాలతో ముందుకెళ్తారు. వీరికి విశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త వృత్తులు ఎంచుకుంటున్నవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే సొంత వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అదనంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. 

4 /6

సూర్యుడు-కుజుడు ఎఫెక్ట్‌తో వృషభ రాశివారికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి కొత్త కొత్త ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. భారీ మొత్తంలో బాధ్యతలు కూడా పెరిగి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు చేసేవారికి అనుకున్న స్థాయిలో లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.  

5 /6

ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వృషభ రాశివారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల నుంచి డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా కూడా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో కృషికి తగ్గట్లుగా ప్రతిఫలాలు లభిస్తాయి. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.   

6 /6

Mars Conjunct Sun Venus Mars Conjunction Sun-mars Sun-mars Effect Sun-mars Zodiac

