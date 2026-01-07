English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sun Transit 2026: సంక్రాంతి రోజు మకరంలోకి సూర్యుడు..ఈ రాశులవారికి అకస్మాత్తుగా భారీ డబ్బులు..

Sun Transits Into Capricorn 2026: సూర్యుడు మకర రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల సంక్రాంతి నుంచి కొన్ని రాశులవారికి కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే పండగ పూట భారీ లాభాలు పొందుతారు. 

Sun Transits Into Capricorn 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని సూర్యదేవుడి కుమారుడుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య పరస్పర శత్రుత్వం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ప్రతి ఏడాది సూర్యుడు తండ్రి పాలించే మకరంతో పాటు కుంభంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మకర సంక్రాంతి జరుపుకుంటారు. అలాగే ఈ రోజున సూర్యుడు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉత్తరం వైపుకు వెళ్తూ ఉంటాడు. 
 
అలాగే ఈ గ్రహం సంచారం దక్షిణాయన ముగుస్తుందని..ఇది ఉత్తరాయణ ప్రారంభాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఉత్తర కాలాన్ని దేవతలకు రోజుగా.. దక్షిణ కాలాన్ని దేవతలకు రాత్రిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సూర్యుడు మకరంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..  

ఈ సంవత్సరం సూర్యుడు జనవరి 14న మకరంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఫిబ్రవరి 13వ తేది వరకు ఈ గ్రహం అక్కడే సంచార దశలో కొనసాగుతుంది. అలాగే ఇదే సమయంలో బుధుడు, శుక్రుడితో పాటు కుజుడి కలయిక కూడా జరుగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి గోల్డెన్‌ డేస్‌ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. జనవరి నుంచి ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది.   

సూర్యుడు సంచారంతో మకర రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో గణనీయమైన పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఈ సమయంలో అనేక రకాల శుభవార్తలు వింటారు. దీంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.   

మకర సంక్రాంతి సమయంలో మీన రాశివారికి కూడా వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఇంట్లో ధాన్యం కూడా పెరుగుతుంది. ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న కష్టాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ సమయంలో అన్నయ్య సలహా తీసుకోవడం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.   

మకర సంక్రాంతి వేళ వృషభ రాశివారికి కూడా ఊహించని స్థాయిలో కొత్త ఆదాయం పెరుగుతుంది. వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా డబ్బులు వీరు ఈ సమయంలో ఎక్కడి నుంచైనా పొందుతారు. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా మంచిది. ఉద్యోగాల పరంగా కూడా మంచి మంచి ఆఫర్స్‌ లభిస్తాయి. ఇంట్లో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. 

