  • Surya Dev Effect: గ్రహాలకు రారాజు సంచారం.. ఈ రాశులవారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న సూర్యభగవానుడు..

Surya Dev Effect On Zodiac: సూర్యుడు నక్షత్ర సంచారం చేయడంతో ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వచ్చాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఈ రాశులవారు ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

Surya Dev Effect On Zodiac Telugu: సూర్యుడిని గ్రహాలకు రారాజుగా భావిస్తారు. అందుకే అన్ని గ్రహాలతో పోలిస్తే, ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ గ్రహాన్ని ఆత్మ కారక గ్రహంగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇది భూమిపై జీవించే అన్ని జీవులకు గొప్ప వనరువు. కాబట్టి ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహం సంవత్సరానికి 12 సార్లు గ్రహ సంచారం, అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం చేస్తుంది.
గ్రహాల్లో వేగంగా సంచారం చేసే వాటిల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఇదిలా ఉంటే ఈ గ్రహం నవంబర్ 19 విశాఖ నక్షత్రం నుంచి అనురాధ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేశాడు. ఈ గ్రహం వృశ్చిక రాశిలో సంచార దశలో ఉంది. అయితే, ఈ గ్రహ సంచారంతో మొత్తం 12 రాశులవారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ గ్రహ ప్రభావం డిసెంబర్‌ 2వ తేది వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రభావంతో అప్పటి వరకు కొన్ని రాశులవారికి చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.    

సూర్యుడి సంచారంతో మకర రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు బంధువుల నుంచి మంచి మంచి బహుమతులు కూడా పొందుతారు. దీంతో  పాటు ఉద్యోగులకు అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఎప్పటి నుంచో మనుసులో అనుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.  

సూర్యుడి సంచారంతో మకర రాశివారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. అలాగే వ్యాపారాలు చేసేవారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశివారికి సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని కోరికలు నెరవేరుతాయి.   

సూర్యుడి సంచారంతో మిథున రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో ఆదాయం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అదృష్టం కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. సంపాదన కూడా అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. భక్తితో దేవుళ్లను పూజించడం వల్ల ప్రయోజనాలు పొందుతారు.  

తులా రాశివారికి నక్షత్ర సంచారంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మంచి శుభవార్తుల కూడా పొందుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం కలిసి వస్తుంది. ఆనందం కూడా అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. 

(నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు అందించిన సమాచారం ఆధారంగా తీసుకుని రాసింది మాత్రమే.. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్‌కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. దీనిని జీ న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

