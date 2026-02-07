English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Venus And Rahu: కుంభ రాశిలో శుక్రుడు, రాహువు కలయిక.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్‌!

Venus And Rahu: కుంభ రాశిలో శుక్రుడు, రాహువు కలయిక.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్‌!

Venus And Rahu Conjunction Effect: కుంభ రాశిలో శుక్రుడు, రాహువు కలయిక కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

Venus And Rahu Conjunction Effect On Zodiac: శుక్రుడిని జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సంపద, అందంతో పాటు విలాసాలకు సూచికగా భావిస్తారు. అయితే, ఈ గ్రహం శుక్రవారం కుంభంలోకి సంచారం చేసింది. దీని కారణంగా శుక్రుడితో పాటు రాహువు గ్రహం సంయోగం జరిగింది. అయితే, దీని ప్రభావం మార్చి 2వ తేది వరకు కూడా కొనసాగుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే సంయోగం చేస్తాయి.
 
1 /7

ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో మార్చి 2 వరకు కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ఆస్తుల పరంగా చాలా వరకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సంబంధాల్లో సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో అనేక సానుకూలమైన మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

2 /7

రాహువు గ్రహంతో పాటు శుక్రుడు కుంభ రాశిలో కలయిక జరపడం వల్ల మీన రాశివారికి భవిష్యత్‌లో అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి పనుల్లో కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఈ సమయంలో ఊహించని బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు. తీవ్ర ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.   

3 /7

వృషభ రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో కొత్త మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగానికి సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే ఖర్చులు కూడా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

4 /7

మిథున రాశివారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే వీరు కొత్త వనరుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఊహించని విజయాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి.   

5 /7

శుక్ర-రాహువు సంయోగంతో తులా రాశివారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి ఊహించని స్థాయిలో ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తాయి. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి భారీ లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు.   

6 /7

7 /7

ఈ రెండు గ్రహాల సంచారంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారే ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వీరు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన శుభ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు ప్రారంభించిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. 

Rahu With Venus Rahu Venus Venus With Rahu Rahu Venus Conjunction Rahu And Venus Conjunction Venus Rahu Conjunction

Next Gallery

PNR: రైలు.. ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌లపై ఉండే పీఎన్‌ఆర్‌ అర్థం ఏంటి? దీంతో ఏం ఉపయోగం తెలుసా?