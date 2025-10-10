Venus Favored Zodiac: శుక్రుడు ఏరికోరి ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. విజయం, డబ్బు, లగ్జరీ లైఫ్ వీరి సొంతం..

Venus Favored Zodiac Signs Telugu: శుక్రుడికి ఎంతో ఇష్టమైన రాశుల్లో మూడింటికి చాలా ముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరు ఆర్థికంగా కూడా చాలా బలంగా ఉంటారు. అలాగే ఊహించని స్థాయిలో ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
Venus Favored Zodiac Signs Telugu: అన్ని గ్రహాల్లోకెల్లా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత కలిగిన గ్రహం శుక్రుడు. శుక్ర గ్రహ ప్రభావం చాలా శక్తివంతమైంది గా భావిస్తారు. ఈ గ్రహ శుభ ప్రభావం జాతకాలపై పడితే జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వైవాహిక ఆనందం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనులు కూడా చేయగలుగుతారు. ఇదిలా ఉంటే బుధుడు, శని, శుక్ర గ్రహాలు స్నేహపూర్వకమైన గ్రహాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా శుక్రుడు ప్రతి 23 రోజులకు ఒకసారి ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంసారం చేస్తాడు.
శుక్రుడు సంచారం చేసినప్పుడు జాతకంలో ఈ గ్రహం బలపడి ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. ముఖ్యంగా లక్ష్మీ అనుగ్రహం కూడా కలిగి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకుంటారు. అలాగే ఆ తల్లి అనుగ్రహం భారీగా సంపద కూడా పొందుతారు. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఇదిలా ఉండగా శుక్రుడికి కొన్ని రాశులు అంటే ఎల్లప్పుడూ ప్రీతికరం. ఈ రాశుల వారిపై ఎప్పుడు వరాల జల్లు కురిపిస్తూనే ఉంటాడు.
ముఖ్యంగా శుక్రుడు జాతకంలో ఏ స్థానంలో ఉన్న మీన రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆ శుక్రుడి ఆశీర్వాదాలు లభించి ఏ రంగంలోనైనా అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే వీరు ఊహించని స్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా మనసుపెట్టి పని చేయడం వల్ల ఊహించనే విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు.
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శుక్రుడి అనుగ్రహం ఎల్లవేళల లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆయన ఆశీర్వాదాలతో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ పనిలో విజయం సాధించే అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా కొన్ని అరుదైన పనులు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
శుక్రుడి అనుగ్రహంతో వృషభ రాశి వారికి సంపాదించాలనే భారీ కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో అధిక స్థాయిలో సహనం కలిగి ఉంటారు. దీనివల్ల ఎలాంటి పనులైన ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అలాగే విద్యారంగంలో అపారమైన విజయాలు సాధించే అదృష్టాన్ని పొందుతారు.
తులా రాశి వారికి శుక్రుడు ఎల్లప్పుడూ అధిపతిగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ రాశి వారికి కూడా శుక్రుడు ఎల్లప్పుడూ మేలు చేస్తాడు. ముఖ్యంగా వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపే అదృష్టాన్ని పొందుతారు. కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ప్రతి పనిలో విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.