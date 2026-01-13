Venus Transit 2026: ఈ రోజే శని రాశిలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్, అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు!

Venus Transit 2026 Effect On Zodiac: శనిపాలించే మతంలోకి ఈరోజు శుక్రుడు ప్రవేశించాడు. జనవరి 13వ తేదీన ఈ సంచారం జరగడం.. కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి.
Venus Transit 2026 Effect On Zodiac: సంక్రాంతికి ముందే శుక్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ సంచారం జనవరి 13వ తేదీన జరిగింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడి సంచారం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. అంతేకుండా ఈ గ్రహాన్ని శుభ ఫలితాలు అందించే గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటారు కాబట్టి సంచారం చేసిన తర్వాత ఏర్పడిన ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. అయితే ఈ శుక్ర గ్రహం శని అధిపతిగా వ్యవహరించే మకరంలోకి ప్రవేశించింది. దీంతో ప్రభావం మరింత రెట్టింపు అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది.
శుక్రుడి సంచారంతో ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే కోరుకున్న కోరికలు కూడా శుక్రుడి ప్రభావంతో పూర్తిగా నెరవేరబోతున్నాయి. అలాగే అదృష్టం అన్ని వైపులా పెరిగి జీవితంలో ఊహించి లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మకర సంక్రాంతి సమయంలో ఇలా జరగడం విశేషమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి వారికి కూడా శుక్రుని ప్రభావం చాలా బాగా పనిచేయబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి పదవ స్థానంలో సంచారం జరగబోతోంది. ప్రస్తుతం మేష రాశి వారు ఏలినాటి శని సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని గ్రహాల కీడు ప్రభావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. దీనికి కారణంగా వీరికి ఈ సమయంలో కాస్త ఉపస్థానం లభించబోతోంది. మానసికంగా ఆడవారు లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
శని రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల స్థానిక మకర రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు చాలా వరకు నెరవేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీతో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులతో పాటు అధికారుల మద్దతు కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో కొత్త ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయాన్ని విపరీతంగా పెంచుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన మార్గంగా భావించవచ్చు. అలాగే గతంలో కంటే ఇప్పుడు డబ్బులు మరిన్ని ఆదా చేసుకోగలుగుతారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఏడవ స్థానంలో శుక్రుడు ప్రవేశించాడు. అయితే, ఈ రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా వీరికి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ఉద్యోగాలు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదురుతాయి. సంక్రాంతి సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందుతారు.
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు నుంచి విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వారి కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా భాగస్వాముల నుంచి పూర్తి సపోర్టు లభించి కొన్ని రకాల పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు భాగస్వామి నుంచి మంచి సపోర్టు కూడా పొందగలుగుతారు.