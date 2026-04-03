Dunkin’ Donuts: అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ కాఫీ అండ్ డోనట్స్ సంస్థ డంకిన్ డోనట్స్.. భారత మార్కెట్ నుండి నిష్క్రమించాలని నిర్ణయించుకుంది. నిజానికి ఈ సంస్థ భారతదేశంలో నేరుగా వ్యాపారం చేయడం లేదు. మన దేశంలో దీని కార్యకలాపాలను జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ఫ్రాంచైజీ ఒప్పందం ద్వారా నిర్వహిస్తోంది. అయితే.. తాజాగా ఈ రెండు సంస్థల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది.
జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్, డంకిన్ డోనట్స్ మధ్య ఫిబ్రవరి 24, 2011న ఫ్రాంచైజీ ఒప్పందం కుదిరింది. సుమారు 15 ఏళ్ల పాటు కొనసాగిన ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం, ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 31, 2026తో ముగియనుంది. ఈ ఒప్పందాన్ని మరింత కాలం పొడిగించడానికి జుబిలెంట్ సంస్థ ఆసక్తి చూపలేదు. ఫలితంగా.. వచ్చే ఏడాది (2027) నుండి దేశవ్యాప్తంగా డంకిన్ డోనట్స్ స్టోర్లు కనిపించవు.
స్టోర్ల మూసివేత ప్రక్రియను జుబిలెంట్ సంస్థ ఒకేసారి కాకుండా దశలవారీగా చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. నిబంధనల ప్రకారం, కొన్ని నగరాల్లోని స్టోర్లను ఇతర ఆసక్తి గల సంస్థలకు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన స్టోర్లను పూర్తిగా అమ్మేయడం లేదా బదిలీ చేయడం ద్వారా డంకిన్ బ్రాండ్ బాధ్యతల నుండి జుబిలెంట్ తప్పుకోనుంది. ఈ అంశంపై ఇప్పటికే డంకిన్ డోనట్స్ బోర్డుకు జుబిలెంట్ సంస్థ అధికారికంగా సమాచారం అందించింది.
ఇటీవలి కాలంలో డంకిన్ డోనట్స్ విభాగంలో కంపెనీ ఎదుగుదల మందగించడంతో పాటు వరుసగా నష్టాలు రావడం ఒక ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. జుబిలెంట్ సంస్థకు ఇప్పటికే డొమినోస్ వంటి దిగ్గజ బ్రాండ్లతో ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. ఇతర లాభదాయకమైన బ్రాండ్లు, ప్రధాన మార్కెట్లపై మరింత దృష్టి పెట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే డంకిన్ నుండి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
1995లో ప్రారంభమైన జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్, కేవలం భారత్లోనే కాకుండా బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, టర్కీ, జార్జియా, అజర్ బైజాన్ వంటి దేశాల్లో విస్తరించింది. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థకు 3,500 కంటే ఎక్కువ స్టోర్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా డొమినోస్ పిజ్జాను భారతీయులకు చేరువ చేయడంలో ఈ సంస్థ కీలక పాత్ర పోషించింది.
రాబోయే కొన్ని నెలలు మాత్రమే డంకిన్ డోనట్స్ రుచులను ఆస్వాదించే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. డిసెంబర్ తర్వాత ఈ అమెరికన్ బ్రాండ్ భారత వీధుల్లో కనుమరుగు కానుంది.