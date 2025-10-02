English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dussehra 2025: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇంట్లో ఘనంగా దసరా సంబరాలు.. ఆయుధ పూజలో పాల్గొన్న కేటీఆర్.. పిక్స్..

kcr and ktr performed ayudha puja: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లి నివాసంలో  ఆయుధపూజను ఘనంగా నిర్వహించారు. పండితులు కేసీఆర్ కుటుంబంతో ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయించారు.  ఇప్పటికే కేసీఆర్ ప్రజలకు దసరా పండగ విషేస్ చెప్పారు.
 
ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ఘనంగా దసరా పండగ ఉత్సవాల్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోదసరా పండగ రోజు ఆయుధపూజల్ని, వాహనాల పూజల్ని చేస్తారు. అంతే కాకుండా జమ్మిచెట్టుకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు.  

దసరా రోజున పాలపిట్టను చూస్తే మంచిదని పండితులు చెబుతుంటారు. రామాయణ కాలంలో రాముడు పాలపిట్టను చూసిన వెళ్లిన తర్వాత రావణుడ్ని సంహరిస్తాడు. అదే విధంగా మహాభారతంతో పాలపిట్టను చూసిన తర్వాత పాండవులకు తిరిగి తమ సామ్రాజ్యంను సొంతం చేసుకుంటారు.  

అందుకే దసరా పండగ రోజున పాలపిట్టను చూడటం ఎంతో శుభమని పండితులు చెబుతుంటారు. ప్రస్తుతం దేశ మంతట కూడా నవరాత్రి ఉత్సవాల్ని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా తమ వాహనాల్ని స్వచ్చంగా కడిగి, పూజలు చేస్తారు.   

ప్రతి ఇంట్లో తప్పకుండా గుమ్మడి కాయల్ని గుమ్మానికి కడతారు. ఈ విధంగా కట్టడం వల్ల ఇంట్లోని చెడు, నెగెటివ్ ఎనర్జీ వెళ్లిపోతుందని పండితులు చెబుతారు. మరోవైపు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇంట్లో ఆయుధ పూజలు ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు.

పండితులు.. కేసీఆర్, కేటీఆర్ లతో ఆయుధ పూజల్ని చేయించారు. అదే విధంగా వాహనాలకు వాహన పూజల్ని కూడా కేటీఆర్ నిర్వహించారు. ఇప్పటికే కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రజలకు దసరా పండగ విషేస్ చెప్పారు. 

ముఖ్యంగా పల్లెలన్ని కూడా ఎక్కడ చూసిన దసరా పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. చుట్టాలు, అన్నతమ్ములు, తొడబుట్టిన వాళ్లు ఒకచోటకు చేరుకుని మరీ పిండి వంటలు చేసుకుని దసరా పండగను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అయితే..ఈ సారి గాంధీ జయంతి దసరా రోజున మాత్రం మద్యం, మాంసం విక్రయాలు నిశేధం అని అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ మందుబాబులు మాత్రం ముందు జాగ్రత్తలతో ఇప్పటికే తమ ఇళ్లలో స్టాల్ లు రెడీగా ఉంచుకున్నారు.   

