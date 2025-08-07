English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dussehra 2025: దసరాకు ఈసారి ఊరెళ్లేదెట్టా? సెప్టెంబర్‌ 28, 29, 30 తేదీల్లో భారీ వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌..!

Dussehra Holidays 2025 Train Berth: దసరా పండుగ వచ్చింది అంటే కచ్చితంగా స్కూలు, కాలేజీలకు సెలవులు వస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫీసులకు కూడా ఎలాగో అలా సెలవులు పెట్టేసుకుని పండక్కి ఊరెళ్లడానికి రైలు ఎక్కుతారు. అయితే అందరూ ఒక్కసారిగా పట్టణాల నుంచి పల్లెల దారి బాటపడతారు. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని రకాల రవాణ వ్యవస్థలు రద్దీగా మారతాయి. ఈసారి మరింత కష్టతరంగా రైలు ప్రయాణం జరిగే అవకాశం పొంది వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఎక్కువగా ఆ మూడు రోజులు ఉన్నాయి.
 
దసరా సెలవుల్లో ఊరు వెళ్లే వారికి ఈసారి బిక్‌ షాక్‌ అని చెప్పొచ్చు. వరుసగా సెప్టెంబర్ 28, 29, 30 తేదీల్లో ప్రయాణాలు పెట్టుకున్న వారికి పెద్ద వెయిటింగ్ లిస్ట్ క్యూ ఉంది. రిజర్వేషన్లు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. అయితే దసరా అక్టోబర్ 2వ తేదీన రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే ఊర్లకు వెళ్లే వారికి బిగ్ షాక్.  

పెద్ద మొత్తంలో ఆ మూడు రోజులు వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉండటంతో ప్రయాణికులు సరైన సమయానికి ఊరికి వెళ్తామా ?లేదా? అనే ఆందోళనలో కూడా ఉన్నారు. ఇక విజయవాడ, విశాఖపట్నం, సికింద్రాబాద్, ఫలక నామా నుంచి వెళ్లే రైలులో కూడా ఈ వెయిటింగ్ లిస్ట్ పెద్దగానే ఉంది.  

కొన్ని రైళ్లలో అయితే ఏకాంగా సెప్టెంబర్‌ 23వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీ వరకు కొన్ని రిగ్రేట్‌ అని కూడా కనిపిస్తుంది . కోణార్క్ ,విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ పూనే- భువనేశ్వర్ ,నారాయణాద్రి, శబరి , హైదరాబాద్, వరంగల్ ,విజయవాడ నుంచి వెళ్లే ఎక్కువ రైళ్లు ఇలా వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఎక్కువగానే ఉంది.  

దసరా అనేది దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరుగుతూనే పండగ ఇది అతి పెద్ద మొత్తంలో నిర్వహిస్తారు. పట్టణం నుంచి పల్లెలకు వెళ్తే మరికొంతమంది పట్టణాల్లో నేను జరుపుకుంటారు. అయితే ఆయన వారితో పండగ జరుపుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఊర్లకు వెళ్తారు. ఈసారి అక్టోబర్ 2వ తేదీ దసరా వస్తుంది. ముందుగానే నవరాత్రులు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. కాబట్టి ఒక రెండు రోజులు ముందుగా ఊరికి వెళ్లే వారికి ఇది పెద్ద షాక్ అని చెప్పొచ్చు.  

ఇదిలా ఉండగా ఇలా దసరాకు భారీగా వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉండటంతో ఇతర ప్రైవేట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లో భారీ మొత్తంలో చార్జీలను పెంచేస్తాయి. ఇక సామాన్యుడి జేబుకు మరోసారి చిల్లు పడాల్సిందే. సొంతవాహనాలు ఉన్నవాళ్లు వాటిలో ఊళ్లకు వెళ్తారు. ఏమైనా అదనపు రైలులో అందుబాటులో ఉంచుతుందా కేంద్రం  చూడాలి.

