Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!

Telangana Dussehra School Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండగ లాంటి వార్త తెలంగాణ ప్రభుత్వం దసరా సెలవులు స్కూళ్లకు సంబంధించి ప్రకటించేసింది. దానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసింది. ఈనెల 21 నుంచి స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇది విద్యార్థులకు పండగ లాంటి వార్తా అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఏకంగా దసరాకు ఈసారి ఎన్ని రోజులు సెలవులు వస్తాయో ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 తెలంగాణలోని విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్. దసరాకు సంబంధించి ప్రభుత్వం సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. తెలంగాణలో ఈనెల 21 నుంచి స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. మొత్తానికి అక్టోబర్ 3 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి   

 అటు జూనియర్ కాలేజీలకి ఈనెల 28 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు సెలవులు ఉంటాయని ఇంటర్ బోర్డు కూడా ప్రకటించేసింది. ఈ వార్త విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త అవుతుంది. ఇది మొత్తం తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలకు వర్తిస్తాయి .  

 అంటే తెలంగాణలోని అన్ని స్కూళ్లకు దాదాపు 13 రోజులు దసరా సెలవులు రానున్నాయి. అక్టోబర్ 4 నుంచి తిరిగి క్లాసులు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఈ సెలవుల షెడ్యూల్ దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని విద్యాశాఖ తెలిపింది.  

మొన్నటి వరకు వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు రావడంతో విద్యార్థులు ఎగరి గంతేస్తారు. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన ఈద్‌ ఏ మిలాద్‌, 6వ తేదీన గణేష్ నిమజ్జనం, ఇక మరుసటి రోజు 7వ తేది ఆదివారం రావడంతో వరుసగా మూడు రోజులు స్కూలుకు సెలవులు వచ్చాయి.   

ఇదే నెలలో మరోసారి స్కూళ్లకు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు ఎగిరికి గంతేసే వార్త అవుతుంది. దాదాపు 13 రోజులు విద్యార్థులకు దసరా సెలవులు రానున్నాయి. ఆ తర్వాత దీపావళి సెలవులు కూడా ఒక మూడు రోజులు రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇది విద్యార్థులకు పండగలాంటి వార్త.

Dussehra holidays 2025 Telangana School Holidays Dussehra vacation dates Dussehra leave 2025 Telangana government orders holidays

