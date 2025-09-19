Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!

Dussehra Holidays 2025: తెలంగాణలో అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం దసరా సెలవులు ప్రకటించింది. అయితే ఈ సెలవుల్లో ప్రైవేటు స్కూలు, కాలేజీలలో ఎలాంటి తరగతులు కూడా నిర్వహించకూడదని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
తెలంగాణలోని ప్రైవేట్ స్కూలు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దసరా సెలవులు స్కూల్, కాలేజీలు ఎలాంటి ప్రైవేట్ తరగతులు నిర్వహించకూడదని పాఠశాలలు, కాలేజీ యాజమాన్యానికి హెచ్చరించింది.
సెలవుల్లో రివిజన్ కోసం విద్యార్థులకు హోంవర్క్ ఇవ్వాలని సూచించింది. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రైవేటు స్కూలు కాలేజీలు మాత్రం ఎందుకు విరుద్ధంగా క్లాసులు నిర్వహిస్తే మాత్రం కఠిన చర్యలు తప్పవని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ప్రైవేటు స్కూళ్లకు ఈనెల 21వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు దసరా సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే ఇక జూనియర్ కాలేజీలకు ఈనెల 28వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు సెలవులు రానున్నాయి. మొత్తంగా 13 రోజులపాటు స్కూళ్లకు సెలవులు వస్తున్నాయి.
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దసరా సెలవులు సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 3వ తేదీకి స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. దసరా వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు.
పెద్ద ఎత్తున స్కూళ్లకు కాలేజీలకు సెలవులు వచ్చేది దసరా పండుగ సందర్భంగా.. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు కర్ణాటకలో కూడా దసరా సెలవులు ప్రకటించారు. అక్కడ దాదాపు 17 రోజులు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.