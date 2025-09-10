School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!

Dussehra School Holidays 2025: దసరా పండుగ సందర్భంగా స్కూళ్లకు ఇప్పటికే సెలవుల జాబితా కూడా విడుదలైంది. అయితే, తాజాగా దసరా సెలవుల్లో మార్పులు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఏపీ ఎమ్మెల్సీ గోపిమూర్తి సెలవులు పొడిగించాలని కోరుతున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఏపీ స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు పొడిగించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని ఎమ్మెల్సీ గోపిమూర్తి ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ నెల 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు దసరా సెలవులు ప్రకటించింది ఏపీ ప్రభుత్వం
అయితే, దసరా నవరాత్రులు సెప్టెంబర్ 22 వ తేదీ నుంచే మొదలవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ రోజు నుంచే స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
అంతేకాదు డీఎస్సీ నియామకాలను కూడా ముందే అంతర్ జిల్లా బదిలీలు కూడా చేపట్టాలని.. పెండింగ్లో ఉన్న స్కూల్ అసిస్టెంట్ ప్రమోషన్లను కూడ పూర్తి చేయాలి ఎమ్మెల్సీ గోపి మూర్తి అన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా తెలంగాణలో దసరా సెలవులు ఈనెల 21వ తేదీ నుంచే ప్రారంభం అవుతున్నాయి. అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు దసరా సెలవులు రానున్నాయి. దీనిపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అధికారిక ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలో అక్టోబర్ 4వ తేదీ నుంచి స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే, జూనియర్ కాలేజీలకు మాత్రం సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు ఉండనున్నాయి. దసరా సెలవులు బాగానే వస్తున్నాయి. ఇది భారీ శుభవార్త ఏదైనా ట్రిప్కు కూడా ప్లాన్ వేయొచ్చు.