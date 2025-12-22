English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dustbin Vastu: ఇంట్లో చెత్తబుట్టను ఈ దిశలో పెడుతున్నారా? అయితే దరిద్రం వెంటాడుతుంది!

Dustbin Vastu: ఇంట్లో చెత్తబుట్టను ఈ దిశలో పెడుతున్నారా? అయితే దరిద్రం వెంటాడుతుంది!

Dustbin Vastu Direction: చాలామంది ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు గదుల నిర్మాణంపై చూపించే శ్రద్ధ, ఇంట్లోని వస్తువుల అమరికపై చూపరు. ముఖ్యంగా చెత్తబుట్ట (Dustbin) విషయంలో అస్సలు పట్టించుకోరు. కానీ, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం డస్ట్‌బిన్ ఉంచే దిశ మీ ఆర్థిక స్థితిగతులను, ఇంట్లోని ప్రశాంతతను శాసిస్తుంది. తప్పుడు దిశలో చెత్తబుట్ట ఉంటే మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బంతా నీళ్లలా ఖర్చయిపోతుందని వాస్తు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అసలు డస్ట్‌బిన్‌ను ఎక్కడ పెట్టాలి? ఎక్కడ పెట్టకూడదో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈశాన్యం (North-East): ఇది దేవతలు కొలువై ఉండే దిశ. ఇక్కడ చెత్తబుట్టను ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోకి వచ్చే సానుకూల శక్తి ఆగిపోతుంది. ఇది కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై, ఆర్థికాభివృద్ధిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

వాయువ్యం (North-West): ఈ దిశలో డస్ట్‌బిన్ ఉంటే మానసిక ఒత్తిడి పెరగడమే కాకుండా, అనవసరమైన కోర్టు కేసులు లేదా శత్రువుల భయం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రధాన ద్వారం (Main Door): ఇంటి గుమ్మం దగ్గర చెత్తబుట్టను ఉంచడం అత్యంత అశుభం. లక్ష్మీదేవి మన ఇంటికి ప్రధాన ద్వారం నుండే వస్తుంది. అక్కడ చెత్త ఉంటే పేదరికం తప్పదు. బాత్రూమ్ లోపల: చాలామంది బాత్రూమ్ లోపల డస్ట్‌బిన్ పెడతారు, కానీ ఇది ఇంట్లో తరచూ గొడవలకు, మనస్పర్థలకు దారితీస్తుందని వాస్తు చెబుతోంది.

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతికూల శక్తిని బయటకు పంపే దిశల్లో మాత్రమే వ్యర్థాలను ఉంచాలి. నైరుతి (South-West) లేదా పశ్చిమం (West): ఈ దిశలు చెత్తబుట్టను ఉంచడానికి అత్యంత అనువైనవి. ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి తగ్గుతుంది. దక్షిణ దిశ (South): దక్షిణం లేదా ఆగ్నేయానికి మధ్యలో ఉండే దిశలో కూడా డస్ట్‌బిన్‌ను ఉంచుకోవచ్చు. ఇది ఇంట్లో శాంతిని పెంపొందిస్తుంది.

చెత్తబుట్ట ఎప్పుడూ మూత పెట్టి ఉండాలి. లోపల ఉన్న చెత్త బయటకు కనిపించకూడదు. డస్ట్‌బిన్ నుండి వచ్చే దుర్వాసన ఇల్లంతా వ్యాపించకుండా జాగ్రత్త పడాలి. దుర్వాసన ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం లోపే చెత్తను బయట పారవేయడం మంచిది. రాత్రిపూట నిండుగా ఉన్న చెత్తబుట్టను ఇంట్లో ఉంచకపోవడం శ్రేయస్కరం.

(గమనిక: ఈ సమాచారం వాస్తు శాస్త్ర నియమాలు, నిపుణుల సూచనలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. దీనిని పాటించే ముందు అనుభవజ్ఞులైన వాస్తు పండితుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

