Duty Free: విదేశాల నుంచి బంగారం తెస్తున్నారా? కొత్త రూల్స్ తెలియకపోతే ఇబ్బందే! లిమిట్‌ ఎంతంటే?

Duty Free Gold Jewellery New Limit: తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయులకు మరో తీపి కబురు కూడా అందించింది. విదేశాల నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఫ్లైట్ లేదా సముద్ర మార్గం గుండా బంగారం తీసుకువచ్చే లిమిట్లో కొత్త నిబంధన తీసుకువచ్చింది. కొత్త బ్యాగేజ్ రూల్స్ ప్రకారం దాని పరిమితిని పెంచింది. మహిళలకు 40 గ్రాముల వరకు, పురుషులు 20 గ్రాముల వరకు బంగారు ఆభరణాలు తీసుకురావచ్చు. దీనికి ఎలాంటి సుంకం కూడా విధించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయులకు శుభవార్త చెప్పింది. డ్యూటీ ఫ్రీగా బంగారు ఆభరణాలు ఇతర దేశాల నుంచి తీసుకువచ్చే లిమిట్ పెంచింది. దానికి కొత్త పరిమితి గరిష్టంగా ప్రకటించింది. దీంతో మహిళలు 40 గ్రాముల వరకు, పురుషులు 20 గ్రాముల వరకు ఆభరణాలు ఫ్లైట్ లేదా సముద్ర మార్గం గుండా కూడా తీసుకురావచ్చు. దీనికి సరైన పత్రాలు కూడా కలిగి ఉండాల్సిందే. అయితే అది కేవలం వ్యక్తిగత వినియోగానికి మాత్రమే అయి ఉండాలి.
కేవలం బంగారంతో తయారుచేసిన ఆభరణాలకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. గోల్డ్ బిస్కెట్లు, కడ్డీల రూపంలో ఉండే పసిడికి మాత్రం మినహాయింపు లేదు. 2016 నిబంధనల ప్రకారం మహిళలు లక్ష, పురుషులు రూ.50 వేల విలువైన ఆభరణాలు మాత్రమే తీసుకువచ్చేవారు.
ఇక 2026 ఫిబ్రవరి 2 నుంచి దాని స్థానంలో కొత్త నిబంధనలు వచ్చాయి. విదేశాల్లో నివాసితులైన, విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారత సంతతికి చెందినవారు, టూరిస్ట్ వీసా కాకుండా ఇతర వీసాలపై వచ్చే వారికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. రూ. 75000 విలువైన వస్తువులపై డ్యూటీ ఫ్రీ. గతంలో ఈ లిమిట్ రూ.50 వేలు ఉండేది. దీంతోపాటు ఒక కొత్త ల్యాప్టాప్ కూడా తీసుకురావచ్చు.
ఇక విదేశీ పర్యటకుల కోసం సెపరేట్ లిమిట్ విధించారు, ఫారిన్ టూరిస్టులు ఇండియాకు వచ్చేవారు వాయు లేదా నీటి మార్గమైనా కానీ రూ.25 వేల వరకు డ్యూటీ ఫ్రీ క్లియరెన్స్ పొందుతారు.
విదేశాల్లో ఏడాది పాటు నివాసం ఉండి వచ్చేవారు కూడా ఈ డ్యూటీ ఫ్రీ వర్తిస్తుంది. మహిళా ప్రయాణికులు 40 గ్రాముల వరకు, పురుషులు 20 గ్రాముల వరకు డ్యూటీ ఫ్రీగా మన దేశానికి బంగారు ఆభరణాలు తీసుకురావచ్చు. ఇది కేవలం 18 ఏళ్లు ఆ పైబడిన వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
ఈ డ్యూటీ ఫ్రీ బంగారం కేవలం వ్యక్తిగత వినియోగానికి మాత్రమే. ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఒక ప్రయాణీకుడికి ఈ లిమిట్ వర్తిస్తుంది. ఇక మన దేశంలో విదేశీ కరెన్సీ తీసుకురావడం, లేకపోతే విదేశాలకు తీసుకెళ్లిన ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ రెగ్యులేషన్ 2015 ప్రకారం వర్తిస్తుంది.
ఇక మన దేశంలో బంగారు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణాన్ని కేంద్ర మంత్రి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ తెలియజేశారు. కేవలం అనిశ్చితి వల్ల గోల్డ్ ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు వచ్చాయని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. పలు సెంట్రల్ బ్యాంకులు కూడా గోల్డ్ పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏ దేశ కరెన్సీ పై ఇన్వెస్టర్లకు నమ్మకం లేకే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారన్నారు.
అంతేకాదు స్పెక్యులేటివ్ డెరివేటివ్ ట్రేడింగ్ జోలికి సామాన్యులు వెళ్లకూడదని ఎఫ్ అండ్ ఓ పై సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెంచామన్నారు. ఇక హైదరాబాద్లో నేడు బంగారం ధర 2026 ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ రోజున 24 క్యారెట్ల గ్రాము ధర రూ.15,316. ఇక గ్రాము 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.14039 వద్ద ఉంది.