Dwakra Women Loan 2026: డ్వాక్రా మహిళలకు రూ.4 లక్షల లోన్.. ఇండియన్ బ్యాంక్ కొత్త స్కీమ్

Dwakra Women Loan 2026:డ్వాక్రా సంఘాల్లో ఉన్న మహిళలకు ఇండియన్ బ్యాంక్ భారీ శుభవార్త చెప్పింది. మహిళలు చిన్న వ్యాపారాలు ప్రారంభించి ఆర్థికంగా ఎదగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఇండ్ ఎంఎస్ఎంఈ సఖి పేరుతో కొత్త రుణ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా అర్హత ఉన్న మహిళలు రూ.10 వేల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు లోన్ పొందే అవకాశం ఉంది.
ఈ పథకం ముఖ్యంగా స్వయం సహాయక సంఘాలు (SHG) లేదా డ్వాక్రా గ్రూపుల్లో ఉన్న మహిళలకు ఉపయోగపడుతుంది. కనీసం రెండు సంవత్సరాలుగా రుణాలు సక్రమంగా చెల్లిస్తున్న మహిళలకు ఈ లోన్ అందిస్తారు. ఇప్పటికే రెండు విడతలుగా బ్యాంక్ రుణాలు తీసుకుని, మొదటి రుణాన్ని పూర్తిగా చెల్లించిన వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
ఈ లోన్ను చిన్న వ్యాపారాలు, తయారీ యూనిట్లు, సేవా రంగం, కుట్టు కేంద్రాలు, పశుపోషణ, ఫుడ్ వ్యాపారాలు వంటి అనేక రంగాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని స్వయం ఉపాధి సాధించవచ్చు.
దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళల వయస్సు 18 సంవత్సరాలు పూర్తై ఉండాలి. రుణ కాలం ముగిసే సమయానికి 65 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. అలాగే సిబిల్ స్కోర్ 650 కంటే ఎక్కువ ఉంటే లోన్ పొందే అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయి.
ఈ స్కీమ్లో వడ్డీ రేట్లు కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి. బ్యాంక్ రెపో రేటుకు అదనంగా కేవలం 3.60 శాతం మాత్రమే వడ్డీగా తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రాసెసింగ్ ఫీజు లేకపోవడం మహిళలకు పెద్ద ఊరటగా మారింది. మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ఖర్చులో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే మహిళలు పెట్టాలి. మిగిలిన 90 శాతం మొత్తాన్ని బ్యాంక్ లోన్ రూపంలో అందిస్తుంది.
లోన్ తిరిగి చెల్లించేందుకు 60 నెలల వరకు సమయం ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల మహిళలు తక్కువ నెలవారీ వాయిదాలతో సులభంగా రుణాన్ని చెల్లించవచ్చు. అదనపు ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. రుణంతో కొనుగోలు చేసిన వస్తువులనే పూచీకత్తుగా చూపిస్తే సరిపోతుంది.
ఈ స్కీమ్పై ఆసక్తి ఉన్న మహిళలు సమీపంలోని Indian Bank శాఖను సంప్రదించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అవసరమైన పత్రాలతో దరఖాస్తు చేస్తే త్వరగా లోన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.