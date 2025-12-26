English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dwi Dasha Rajayoga: 248 యేళ్ల తర్వాత ప్రబల రాజ యోగం.. ఈ 3 రాశుల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..

Dwi Dasha Rajayoga: 248 సంవత్సరాల తరువాత గ్రహ మండలంలో  ప్రబల రాజ యోగం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో  ఈ 3 రాశులకు వారికి అనుకోని విజయాలతో పాటు విజయాలు వరించబోతున్నాయి. ద్వి ద్వాదశ రాజయోగం శుక్రుని నుండి ఏర్పడిన ద్వి ద్వాదశ యోగం కారణంగా ఈ మూడు రాశుల వారు అద్బుతమైన ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. 
నవగ్రహాలు  నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి  మరొక రాశిలోకి మారుతుంటాయి. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో పలు మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. డిసెంబర్ 26న శుక్రుడు సూర్యుడు, కుజులతో కలిసి ద్వి ద్వాదశ యోగాన్ని ఏర్పరచబోతుంది. దీని వలన ఏయే రాశులకు అనుకూలంగా ఉండబోతుందో చూద్దాం..

నవ గ్రహాలు ఇతర గ్రహలతో కలిసి శుభ లేదా అశుభ యోగాలను ఏర్పరుస్తుంటాయి.  ఈ కారణంగా అవి మానవ జీవితంపై ప్రభావం చూపుస్తుంటాయి.  శుక్రుడిని రాక్షసర గురువుగా పిలుస్తారు. శుక్రుడు ప్రతి నెల తన రాశి గమనాన్ని మార్చుకుంటాడు. సూర్యుడు, కుజుడు,  గ్రహంతో శుక్రుడు ధనుస్సు రాశిలో సాగుతున్నాడు. డిసెంబర్ 26న శుక్రుడు మరో గ్రహంతో 248 యేళ్ల తర్వాత  ద్వి ద్వాదశ యోగాన్ని రూపొందిస్తాడు.ఈ యోగా ప్రభావం అన్ని రాశుల మీద ప్రభావం చూపుతుంది. 

వృషభ రాశి..  వృషభ రాశి వారికి ద్వి ద్వాదశ యోగ కారణంగా జీవితంలో కొత్త ఎత్తులకు ఎదుగుతారు. ఎక్కడో చిక్కుకున్న డబ్బు మీ చేతికి అంది వస్తుంది. అదృష్టానికి  పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీకు మంచి విజయం లభిస్తుంది. కొత్త ఇంటితో పాటు వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి మీకు అవకాశాలున్నాయి. పనిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం వెల్లి విరుస్తుంది. వైవాహిక జీవితం  సాఫీగా సాగిపోతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం బలపడుతుంది.

మీన రాశి..  ద్వి ద్వాదశ యోగం కారణంగా, మీన రాశి వారికి అనేక అనుకూలతలు సిద్ధించబోతున్నాయి. మంచి భౌతికపరమైన  సుఖాలను పొందే అవకాశాలున్నాయి. విదేశాలలో చదువుకునే వారి స్వప్నం సాకారమవుతుంది. విద్యార్థులు తమ అధ్యయనంలో మంచి మార్కులు పొంది విజయవంతం అవుతారు. జీవిత భాగస్వామితో మీ బంధం బలపడుతుంది. 

కుంభ రాశి .. ద్వి ద్వాదశ యోగం కారణంగా, కుంభ రాశి వారికి అత్యుత్తమ లాభాలను అందుకోబోతున్నారు.  ప్రధానంగా, ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగైన మెరుగుదల ఉండబోతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరబోతున్నాయి. చేసిన పెట్టుబడులతో మంచి లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. వృత్తిపరంగా ఇది చాలా మంచిది. పని చేసే వారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు అందుకుంటారు.   మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. వారు తమ కుటుంబంతో మంచి సమయాన్ని గడిపే అవకాశాన్ని పొందుతారు. 

సూచన: ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం తో హిందూ మత గ్రంథాలతో పాటు సాధారణ జ్ఞానం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.   

