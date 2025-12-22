English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • D Mart Founder: 12వ తరగతి పాసయ్యాడు.. కట్ చేస్తే డీ మార్ట్ స్థాపించి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారు..!

D Mart Founder: 12వ తరగతి పాసయ్యాడు.. కట్ చేస్తే డీ మార్ట్ స్థాపించి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారు..!

Radhakishan Damani Story: చదువు పూర్తిచేయకపోయినా..ఆలోచన స్పష్టంగా ఉంటే ఎంత దూరమైనా వెళ్లొచ్చని రాధాకిషన్ దమాని జీవితం చూపిస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా చదువును మానేసిన ఆయన.. ఓర్పుతో స్టాక్ మార్కెట్‌ను అర్థం చేసుకున్నారు. మంచి కంపెనీలను ఎంచుకుని, సమయం ఇచ్చి ఎదురు చూడటం ఆయన బలంగా మారింది. నాణ్యమైన వస్తువులు తక్కువ ధరలకు అందించాలనే ఆలోచనతో.. డీ-మార్ట్‌ను ప్రారంభించారు
 
1 /6

భారతదేశంలో వ్యాపార రంగంలో ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలిచిన వ్యక్తుల్లో రాధాకిషన్ దమాని ఒకరు. ఆయన జీవితం సాధారణంగా ప్రారంభమై అసాధారణ విజయానికి చేరుకుంది. చదువును మధ్యలోనే మానేసిన వ్యక్తి, నేడు దేశంలోనే ఆరవ ధనవంతుడిగా నిలవడం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం.

2 /6

రాధాకిషన్ దమాని రాజస్థాన్‌లోని బికనీర్‌కు చెందిన మార్వారీ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన చిన్నప్పటి నుంచే క్రమశిక్షణ..పొదుపు అలవాట్లతో పెరిగారు. కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా కాలేజీ చదువును పూర్తిచేయలేకపోయారు. తండ్రి మరణం తర్వాత కుటుంబ బాధ్యతలు ఆయనపై పడటంతో చదువును మానేసి వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టారు.  

3 /6

ప్రారంభంలో దమాని స్టాక్ మార్కెట్‌పై ఆసక్తి చూపించారు. మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం అంత సులభం కాదని తెలిసినా, ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు. 1992లో జరిగిన స్టాక్ మార్కెట్ పతనం సమయంలో కూడా దమాని ఓర్పును కోల్పోలేదు. ఆ అనుభవాల నుంచే ఆయన చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారు. మంచి కంపెనీలను గుర్తించి. వాటిలో దీర్ఘకాలం పెట్టుబడి పెట్టడమే ఆయన వ్యూహంగా మారింది.

4 /6

దమాని జీవితంలో పెద్ద మలుపు డీ-మార్ట్ ప్రారంభంతో వచ్చింది. 1999లో ముంబైలో మొదటి డీ-మార్ట్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించారు. నాణ్యమైన వస్తువులను తక్కువ ధరలకు అందించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్లారు. ఇదే ఆయన విజయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది. ఈ రోజు డీ-మార్ట్ దేశవ్యాప్తంగా 12కిపైగా రాష్ట్రాల్లో 440కి పైగా స్టోర్లతో విస్తరించింది.

5 /6

సంపద ఉన్నప్పటికీ దమాని జీవనశైలి చాలా సరళంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ తెల్ల చొక్కా, సాధారణ దుస్తులే ఆయన గుర్తింపు. మీడియాకు దూరంగా ఉంటూ, ప్రశాంతంగా తన పనిని తాను చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తారు. పెట్టుబడుల్లో కూడా ఓర్పు, క్రమశిక్షణే ముఖ్యమని ఆయన నమ్మకం.

6 /6

సామాజిక సేవల్లో కూడా దమాని ముందుంటారు. పీఎం కేర్స్ ఫండ్‌కు భారీ విరాళం అందించారు. అలాగే ముంబైలో అనేక లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులకు ఉచిత చదువు సౌకర్యాలు కల్పించారు. రాధాకిషన్ దమాని జీవితం కష్టపడి.. ఓర్పుతో ముందుకు సాగితే ఎంతటి ఎత్తుకైనా చేరుకోవచ్చని చెప్పే గొప్ప ఉదాహరణ.

Radhakishan Damani D Mart Founder D Mart Success Story Indian Retail King India Sixth Richest Businessman Damani Business Journey

Next Gallery

Chicken Mandi At Home: రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మండి కేవలం 30 నిమిషాల్లో..పర్ఫెక్స్ మేకింగ్ ఇదే!