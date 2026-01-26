E-challan: చలాన్లు కట్టనివారిపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం.. ఇక హైవేలపైకి నో ఎంట్రీ.. ప్రభుత్వ సంచలన నిర్ణయం వెనుకున్న రీజనేంటి?

E-challan: కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయానికి అడుగులు వేస్తోంది. త్వరలో మోటార్ వాహనాల చట్టంలో గణనీయమైన మార్పులు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ సవరణల ద్వారా జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనదారులపై మరింత కఠిన నియంత్రణలు అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా టోల్ ఫీజులు చెల్లించని వారు లేదా పెండింగ్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఉన్న వాహనదారులను నేషనల్ హైవేలపై ప్రయాణించకుండా నిలిపివేయాలనే ప్రతిపాదనపై ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫిబ్రవరి 1న ప్రారంభమయ్యే బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఈ అంశానికి సంబంధించిన బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశముంది. రోడ్డు రవాణా మరియు రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్–1988లో సవరణలు చేసి, నిబంధనలు అతిక్రమించే వాహనదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలనే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
కొత్త ప్రతిపాదనల ప్రకారం, టోల్ ప్లాజాల వద్ద వాహనాల వివరాలను సిస్టమ్ ద్వారా తనిఖీ చేసి, టోల్ ఫీజులు లేదా ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్లో ఉన్నట్లయితే వాహనాన్ని ముందుకు వెళ్లనివ్వకుండా అడ్డుకునే విధానం తీసుకురావాలని భావిస్తున్నారు. పెండింగ్ మొత్తాలను చెల్లించిన తర్వాతే జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణానికి అనుమతి ఇవ్వాలన్నది ఈ మార్పుల ప్రధాన ఉద్దేశం.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ చలాన్లు జారీ అవుతున్నప్పటికీ, వాటిని చెల్లించకుండా చాలామంది తప్పించుకుంటున్నారని ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2025 మధ్య నాటికి సుమారు 40 కోట్లకు పైగా చలాన్లు జారీ కాగా, వాటి మొత్తం విలువ దాదాపు రూ.61 వేల కోట్లుగా అంచనా. అయితే ఈ మొత్తంలో పూర్తి స్థాయిలో వసూలు జరగకపోవడం ప్రభుత్వానికి ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు కఠిన చర్యలు తప్పవని కేంద్రం భావిస్తోంది.
ఇదే సమయంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణ కూడా ఈ సవరణల వెనుక ఉన్న మరో ముఖ్య కారణం. ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాలు జరుగుతున్న దేశాల్లో భారత్ ముందంజలో ఉంది. డ్రైవింగ్ నిబంధనల పట్ల నిర్లక్ష్యం, ట్రాఫిక్ నియమాల ఉల్లంఘనలు ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా గుర్తించారు. అందుకే వాహనదారుల ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావడం, చట్టాల పట్ల బాధ్యత పెంచడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ మార్పులు తీసుకురావాలని చూస్తోంది.
2030 నాటికి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణాలు, గాయాల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. మోటార్ వాహనాల చట్టంలో ప్రతిపాదిస్తున్న ఈ సవరణలు ఆ దిశగా తీసుకునే కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.