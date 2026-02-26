What is E20 Petrol: ఏప్రిల్ 1 నుంచి పాత వాహనాలు పనికిరావా? అందుబాటులోకి కొత్త పెట్రోల్..!!

What is E20 Petrol: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంధన రంగంలో కీలక మార్పు తీసుకొచ్చింది. 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా కనీసం 95 రీసెర్చ్ ఆక్టేన్ నంబర్ (RON) ప్రమాణంతో 20 శాతం ఇథనాల్ కలిపిన E20 పెట్రోల్ విక్రయం తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు Ministry of Petroleum and Natural Gas ఫిబ్రవరి 17న నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. Bureau of Indian Standards (BIS) నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారం అన్ని చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు ఈ నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆదేశం అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు వర్తిస్తుంది. అవసరమైతే కొంతకాలం పాటు కొన్ని ప్రాంతాలకు మినహాయింపులు ఇవ్వవచ్చని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
E20 పెట్రోల్ ధర ప్రాంతానుసారం లీటరుకు సుమారు రూ. 97 నుంచి రూ. 106 మధ్య ఉండే అవకాశముంది. ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణం ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారాన్ని తగ్గించడం. ఇథనాల్ను చెరకు, మొక్కజొన్న, ఇతర ధాన్యాల నుంచి తయారు చేస్తారు.
ఇది దేశీయంగా లభ్యమయ్యే వనరులతో తయారవుతుంది. సాధారణ పెట్రోలుతో పోలిస్తే శుభ్రంగా మండుతుంది. ఫలితంగా కాలుష్యం తగ్గడమే కాకుండా ముడి చమురు దిగుమతుల ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది.
ప్రభుత్వ సమాచారం ప్రకారం.. 2014-15 నుంచి పెట్రోల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని పెంచడం ద్వారా దేశం సుమారు రూ.1.40 లక్షల కోట్లకు పైగా విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఆదా చేసింది. రైతులకు కూడా ఇది లాభదాయకమే. చెరకు, మొక్కజొన్నలకు డిమాండ్ పెరగడం వల్ల వ్యవసాయ రంగానికి అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది.
RON 95 ప్రమాణం ప్రత్యేకంగా ప్రాధాన్యం కలిగినది. రీసెర్చ్ ఆక్టేన్ నంబర్ అనేది ఇంధనం ఇంజిన్లో నాగ్ అనే సమస్యను ఎంతవరకు నిరోధించగలదో సూచిస్తుంది. ఇంధనం అసమానంగా మండితే శబ్దం, శక్తి తగ్గుదల, దీర్ఘకాలిక ఇంజిన్ నష్టం కలగవచ్చు. RON విలువ ఎక్కువగా ఉంటే ఇంజిన్ రక్షణ మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇథనాల్ స్వభావతః అధిక ఆక్టేన్ (సుమారు 108 RON) విలువ కలిగి ఉండటంతో 20శాతం మిశ్రమం పెట్రోల్ నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.
వాహనాల విషయానికి వస్తే.. 2023-25 తర్వాత తయారైన అనేక కొత్త వాహనాలు ఇప్పటికే E20కు అనుకూలంగా రూపొందించాయి. అయితే పాత మోడళ్లలో 3-7శాతం వరకు మైలేజీ తగ్గుదల లేదా రబ్బరు, ప్లాస్టిక్ భాగాలపై స్వల్ప ప్రభావం కనిపించవచ్చు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 10శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమ లక్ష్యాన్ని 2022లోనే ముందుగానే సాధించింది. ఇప్పుడు 20శాతం లక్ష్యాన్ని 2025-26 నాటికి పూర్తిచేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం దేశంలోని అనేక పెట్రోల్ బంక్లలో E20 ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది.