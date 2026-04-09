School Summer Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ముందుగానే వేసవి సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

Summer Holidays 2026:తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఒక శుభవార్త అందించింది. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి వేసవి సెలవులను కొంచెం ముందుగానే ప్రకటించింది. ఇటీవల ఉదయం నుంచే ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని తగ్గించేందుకు ఇప్పటికే పాఠశాలలను ఒంటి పూటకు పరిమితం చేశారు.
ప్రస్తుతం స్కూళ్లు ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకే ముగుస్తున్నాయి. అయితే ఈ వేడి ఇంకా పెరిగే అవకాశముందని భావించిన ప్రభుత్వం, విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు ముందుగానే సెలవులు ప్రకటించడం జరిగింది. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం..రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఏప్రిల్ 24 నుండి వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. అంటే ఏప్రిల్ 23 విద్యా సంవత్సరానికి చివరి పని దినంగా ఉంటుంది.

ఇక పరీక్షల విషయానికి వస్తే, ఇప్పటికే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. వాటి ఫలితాలు కూడా త్వరలో ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం. పదో తరగతి పరీక్షలు ఏప్రిల్ 16న ముగియనున్నాయి. అలాగే 1వ తరగతి నుండి 9వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు కూడా ఈ నెలలోనే చివరి పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. అన్ని పరీక్షలు పూర్తైన తర్వాత విద్యార్థులకు ప్రోగ్రెస్ కార్డులు అందజేస్తారు.

ఏప్రిల్ 23న తల్లిదండ్రులతో సమావేశం నిర్వహించి విద్యార్థుల ప్రగతిని వివరించనున్నారు. అనంతరం ఏప్రిల్ 24 నుండి జూన్ 11 వరకు మొత్తం 48 రోజుల పాటు వేసవి సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. ఈ కాలంలో విద్యార్థులు విశ్రాంతి తీసుకోవడమే కాకుండా, కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

జూన్ 12న కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల విద్యార్థులు వేడిని తప్పించుకుని సౌకర్యంగా సెలవులను గడపగలుగుతారు. మరోవైపు తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లలతో కలిసి సొంత ఊర్లకు వెళ్లేందుకు ముందుగానే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు.

అయితే సిలబస్ పూర్తిచేయడంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే..అవసరమైతే అదనపు తరగతులు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం పాఠశాలలకు సూచించింది. మొత్తం మీద ఈ నిర్ణయం విద్యార్థుల ఆరోగ్యం మరియు భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్నదిగా చెప్పుకోవచ్చు.

DA Hike News: పీక్స్‌కు చేరిన ఉత్కంఠ.. ఏప్రిల్ వచ్చినా రాని డీఏ ప్రకటన.. 60 శాతానికి పెంపు ఖాయమేనా? కారణాలు ఇవే..!!