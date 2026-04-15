AI Jobs: AI మహిమ.. ఇంటి నుండే గంటకు రూ.14,000 సంపాదన! లింక్డ్‌ఇన్‌లో కొత్త ఉద్యోగాల జాతర, వెంటనే అప్లై చేయండి!

Earn Rs 14000 Per Hour From Home: ఏఐతో ఉద్యోగాలు పోతున్న సమయంలో ఒక బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది లింక్డిన్‌. ఇంట్లో కూర్చొని గంటకు రూ.14 వేల వరకు సంపాదించవచ్చు. ఏఐకే శిక్షణ ఇచ్చే ఈ ఉద్యోగంతో నిరుద్యోగులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పొచ్చు. ఈ రంగంలోకి అడుగు పెడుతున్న లింక్డిన్‌ ఏఐ లేబర్ మార్కెట్ ప్లేస్ ను టెస్ట్ చేస్తోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
అనేక మంది ఉద్యోగాలు ఏఐ వల్ల కోల్పోతున్నారు. మరోవైపు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న తమ జాబ్‌కు గ్యారెంటీ కూడా లేక ఎంతో మంది ఆందోళనలో ఉన్నారు. అలాంటి వారికి భారీ గుడ్ న్యూస్ ఏఐకే మీరు శిక్షణ ఇస్తూ ఇంట్లో కూర్చుని రూ.14,000 గంటకు సంపాదించవచ్చు.   

 ప్రస్తుతం ఏఐ రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్న లింక్డిన్‌ ఏఐ లేబర్ మార్కెట్ ప్లేస్ ను టెస్ట్ చేస్తుంది. ఏఐ ట్రైనర్లకు గంటకు రూ.3700 నుంచి రూ.14000 ఇవ్వనున్నట్టు లిస్టింగ్స్ లో పేర్కొంది. ఆయా రంగాల నిపుణులు సామర్ధ్యాలను పరీక్షించి, స్పందనలకు రేటింగ్ ఇవ్వడం, లోపాలను గుర్తించడమే పని.   

ఏఐ ఉద్యోగాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే? ఇది కేవలం టెకీ పుణుల కోసం మాత్రమే కాదు.. ఫైనాన్స్, హెల్త్ కేర్, కోడింగ్ నిపుణుల కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. సీనియర్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ ట్రైనర్లు అత్యధిక జీతాలు సంపాదిస్తారు. ఎక్సెల్, ఫైనాన్స్ నిపుణులు, నర్సులు కూడా ఆర్జించవచ్చు.   

 ఇంట్లోనే కూర్చొంటూ ఎలాంటి ఉద్యోగాల వేట లేకుండా వీళ్లు రూ. 9300 వరకు కూడా గంటకు సంపాదించే సౌలభ్యం ఇందులో రాబోతుంది. అయితే ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ముందుగానే ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డుతో మీ ప్రొఫైల్ ధ్రువీకరించాలి. మీ నైపుణ్యాలు అనుభవం ఆధారంగా ప్రశ్నలు అడుగుతుంది. మీ సామర్థ్యాలను అంచనా వేసి తగిన పనిని కేటాయిస్తుంది.   

ఉద్యోగాల ఎంపిక మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్‌ ఓపెన్ ఏఐ ఉపయోగిస్తారు. సిస్టం లోపాలను గుర్తించడం, వివిధ పనులను కేటాయిస్తారు. ప్రస్తుతం దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. లింక్డిన్‌ తీసుకున్న ఈ చర్య ఏఐ ఉద్యోగ మార్కెట్ కు కొత్త పోటీని ఇస్తుంది. ఓపెన్‌ ఏఐ, ఆంథ్రోపిక్‌ కంపెనీలతో పనిచేస్తున్న స్టార్టప్స్‌ ఇప్పటికే ఈ రంగంలో చురుగ్గా ఉన్నాయి.   

 మీరు కూడా ఈ నిర్దేశించిన నైపుణ్యాలు కలిగి ఉంటే డబ్బు సంపాదించడం ఎంతో సులభం. ఇంట్లో కూర్చొని గంటకు వేలల్లో సంపాదించవచ్చు. పరీక్షా దశలోనే ప్రస్తుతం ఇది ఉంది కాబట్టి దీని పూర్తిగా ఆధారపడే ముందు నిబంధనలు భద్రత అంశాలను అర్థం చేసుకోండి. తద్వారా మీరు కూడా ఏఐ శిక్షణ ఇస్తూ డబ్బులు సంపాదించవచ్చు.

