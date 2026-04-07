Post Office Scheme: లక్కీ ఛాన్స్! పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి రూ.15 లక్షలు పొందే అవకాశం.. ఈ చిన్న పని చేస్తే చాలు!

Get Over Rs 15 Lakh From Post Office: ప్రతి ఒక్కరు అధిక లాభాల కోసం వివిధ స్కీమ్‌లలో పెట్టుబడులు పెడుతూ ఉంటారు. అవి గరిష్టం లాభాలు అందించే వైపు ఆసక్తిగా ఉంటారు. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పెట్టుబడి పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి వ్యక్తిగతంగా ఎంతో ఉపయోగకరం. అతి తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ కార్పస్‌ కూడా పొందవచ్చు. పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌లో మీరు నెలనెలా పొదుపు చేసి అతి తక్కువ సమయంలోనే రూ.15 లక్షలు పొందవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
Get Over Rs 15 Lakh From Post Office: పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌లో ఎన్నో పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చిన్న మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా మంచి రిటర్న్స్‌ అందిస్తున్నాయి. అయితే, పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ రికరింగ్‌ డిపాజిట్‌ (RD) గురించి మీకు తెలుసా? ఇందులో కేవలం చిన్నమొత్తంలో పొదుపు చేస్తూ వస్తూ అధికమొత్తంలో లాభాలు పొందవచ్చు. ఈ ఆర్‌డీ స్కీమ్‌లో ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ పొందుతారు. ఇది ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్‌ వడ్డీ కంటే ఎక్కువ.   

పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ ఆర్‌డీ స్కీమ్‌.. ఈ పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ స్కీమ్‌ కేవలం రూ.100 తో మీర ఖాతా ఓపెన్‌ చేయవచ్చు.  ఈ పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ ఆర్‌డీ స్కీమ్‌ ద్వారా 6.7 శాతం వడ్డీ పొందుతార. ఈ పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ పథకంలో చేరడానికి కావాల్సిన అర్హత ఏంటి తెలుసుకుందాం.

చిన్న పొదుపుతో ఎక్కువ లాభం.. ఈ పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ ఆర్‌డీ స్కీమ్‌ ద్వారా ఆకర్షణీయమన లాభాలు పొందుతారు. మీరు కూడా ఈ పథకంలో చేరాలంటే ఈ ఆర్‌డీ స్కీమ్‌లో ఐదేళ్లు పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఆ తర్వాత కావాలంటే మరో ఐదేళ్లు పొడిగించుకోవచ్చు. ఇది ఎక్కువ లాభాలను తీసుకువచ్చే పథకం. చిన్న మొత్తంలో పొదుపు చేస్తూ ఎక్కువ మొత్తంలో లాభాలు పొందుతారు.

ఈ స్కీమ్‌లో రూ.15 లక్షలు పొందాలంటే? ఈ పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ ఆర్‌డీ స్కీమ్‌లో మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలంటే ప్రతిరోజూ కేవలం రూ.300 పొదుపు చేస్తే చాలు. ఇది నెలకు రూ.9 వేలు అవుతుంది. ఈ పోస్ట్‌ఆఫీస్‌ ఆర్‌డీ స్కీమ్‌లో ఐదేళ్లపాటు పెట్టుబడి పెట్టాలి. దీంతో మీరు డిపాజిట్‌ చేసిన మొత్తం రూ.5.40 లక్షలు అవుతుంది. కార్పస్‌తో కలిపి రూ.6,00,000 పైనే అవుతుంది. అది మరో ఐదేళ్లు పొడిగిస్తే మొత్తం రూ.10.80 లక్ఫలు అవుతుంి. మీ ఫండ్‌ విలువ రూ.15.20 లక్షలు.

ప్రతిరోజూ మీరు రూ.300 పొదుపు చేస్తే చాలు వడ్డీరూపంలో రూ.4.40 లక్షలు పొందుతారని మీకు తెలుసా? అంటే రూ.9000 నెలవారీ, పదేళ్లపాటు రూ.10,80,0000 అవుతుంది. మీరు వడ్డీతోపాటు రూ.15,20,889 పొందుతారు. అంటే వడ్డీనే రూ.4,40,889. ఈసమయంలో మీ పెట్టుబడి కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు లేదా తగ్గించుకోవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)  

