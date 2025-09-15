Haj Notes Sold: పాత నోట్ల వేలం.. ఈ పాత రూ.100 నోట్లు ఉంటే.. రూ.3 కోట్లు సంపాదించవచ్చు..

Haj Notes Sold For 56 Lakha: చాలామంది పాత నోట్ల ద్వారా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. అయితే, గతంలో జరిగిన వేలంలో భాగంగా భారత్కు సంబంధించిన ఓ పాత నోటు 56 లక్షల రూపాయలకు అమ్ముడుపోయింది. అవును దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Haj Notes Sold For 56 Lakha: ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఆలోచిస్తేనే వింతగా అనిపిస్తుంది.. కానీ ఇది మాత్రం 100 శాతం నిజం.. గతంలో లండన్లో జరిగిన వేలంలో భాగంగా భారతదేశనికి సంబంధించిన రూ.100 రూపాయల నోటు దాదాపు 56 లక్షల రూపాయలక అమ్ముడుపోయింది. ఈ నోటుపై కేవలం సీరియల్ నంబర్ HA 078400 ఉన్నందుకే.. ఇంత ధరకు అమ్ముడుపోయిందని కొంతమంది చెబుతున్నారు. నిజానికి ఈ నోటు ఇంత ధర పలకడానికి ఇతర కారణాలేంటి? భారత మార్కెట్లో కూడా దీనిని విగ్రహించవచ్చా పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
1950 సంవత్సరంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన 100 రూపాయల నోట్లలో ఇది కూడా ఒకటి. దీనిని ఆర్బి ఐహజ్ యాత్రికుల కోసం ముద్రించినట్లు సమాచారం. అందుకే దీనిని 'హజ్ j నోట్' అని పిలుస్తారు. ఈ నోట్లను అప్పుడు ప్రభుత్వం కేవలం కొన్నింటిని మాత్రమే ముద్రించింది.
1950 సంవత్సరంలో భారతదేశం హాజీల మధ్య జరుగుతున్న బంగారపు అక్రమ రవాణాను నియంత్రించడానికి ఈ ప్రత్యేకమైన నోట్స్ను ముద్రించింది. ఇందులో భాగంగానే హాజీ యాత్రికులు గల్ఫ్కి ప్రయాణం చేసే సమయంలో ఈ భారత కరెన్సీని తీసుకెళ్లి బంగారం కొనుగోలు చేసేవారు దీంతో కొంత బంగారం అక్రమ రవాణా తగ్గింది..
1961లో కువైట్ ప్రభుత్వం తమ స్వంత కరెన్సీని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీనిని అన్ని దేశాలు స్వీకరించి ఇదే కరెన్సీని వాడడం ప్రారంభించాయి. దీంతో 1970 సమయంలో భారత్ కరెన్సీ తగ్గుతూ వచ్చింది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ నోట్లు కనిపించడం ఆగిపోయాయి.
ప్రస్తుతం ఈ 'హజ్ నోట్లు' కొందరు దగ్గర ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వీటి విలువ చాలా ఎక్కువ అని తెలుసుకుని చాలామంది నకిలీ నోట్లను ప్రింట్ చేస్తున్నారు. అయితే వీటిని గుర్తించడం చాలా సులభం. ఇవి చూడడానికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈ నోట్లపై సీరియల్ నెంబర్ 'HA' నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇవి కేవలం గల్ఫ్ దేశాల్లో మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతాయని సమాచారం.
ఇక ఈ నోట్ల రంగు భారతదేశంలో ప్రింట్ చేసే అన్ని నోట్ల కంటే చాలా విభిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చూడడానికి కొన్ని నోట్లు గోధుమ కలర్ లో ఉంటే మరికొన్ని నోట్లు వివిధ రకాల కలర్లలో ఉంటాయి. వీటిని కేవలం ఇస్లాం కంట్రీలో మాత్రమే వినియోగించవచ్చు.
ఈ పాత నోట్లకు లండన్ లో 2024 సంవత్సరం మేలో వేలంపాట వేశారు. ఇందులో భాగంగా ఒక నోటు 56 లక్షల రూపాయలకు పైగా అమ్ముడుపోయింది. ఇక మరికొన్ని నోట్లు ఆరు లక్షలు, 5 లక్షలకు విక్రయించారు. మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి నోట్లు ఉంటే ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. ఓఎల్ఎక్స్ లేదా కాయిన్ బజార్ డాట్ కంలో ఒక్క నోటును విక్రయిస్తే దాదాపు పది లక్షల రూపాయలకు పైగా పొందవచ్చు. ఇక ఇవే నోట్లు 5 నుంచి 6 ఉంటే రూ. 3.36 లక్షల వరకు పొందవచ్చు.
నోట్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం.. పాత నోట్లను విక్రయించడం నేరం. కాబట్టి పాత నోట్లను విక్రయించే వారిపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే చూసి రాసాము. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.