  • Post Office: భార్యాభర్తలకు గుడ్ న్యూస్! ఈ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్‌తో మీ అకౌంట్‌లోకి ప్రతి నెలా రూ.9250 పైగా..!

Post Office: భార్యాభర్తలకు గుడ్ న్యూస్! ఈ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్‌తో మీ అకౌంట్‌లోకి ప్రతి నెలా రూ.9250 పైగా..!

Post Office Amazing Scheme: మీరు ప్రతి నెల పొదుపు చేసిన డబ్బు నుంచి రాబడి పొందాలనుకుంటున్నారా? ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా పోస్ట్ ఆఫీస్ అందిస్తున్న ఈ అద్భుతమైన నెలవారీ స్కీమ్ (POMIS) గురించి తెలుసుకోండి. ఇది ఎలాంటి స్టాక్ మార్కెట్ కాదు.. పెట్టుబడుల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కేవలం మీ సేవింగ్స్ ద్వారా ఈ రిటర్న్స్ పొందుతారు. ఒక్కసారి డిపాజిట్ చేస్తే రానున్న ఐదేళ్లపాటు ఈ రాబడి పొందుతారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 పోస్ట్ ఆఫీస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో అనేక పథకాలను పరిచయం చేస్తుంది. అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ నెలవారీ వడ్డీ అందించే స్కీమ్ (POMIS) లో మీరు పెట్టుబడి పెడితే ప్రతినెలా రాబడి పొందుతారు. ఒకవేళ ఇందులో మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి రూ.9 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే ఈ రాబడి పొందుతారు. భార్యాభర్తలు కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ రూ.15 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు.   

ఈ పథకానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 7.40 శాతం వడ్డీ కూడా అందిస్తుంది. ఒకసారి ఈ ఖాతాలో మీరు డబ్బు జమ చేస్తే ప్రతి నెల రానున్న ఐదేళ్లపాటు మంచి రిటర్న్స్ పొందుతారు. అది ఎలాగో పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.  

ఒకవేళ ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ స్కీం (POMIS) లో మీరు లక్ష రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తే ప్రతి నెల రూ.615 వడ్డీ పొందుతారు. ఐదు లక్షల డిపాజిట్ చేస్తే రూ.3083, అదే రూ.15 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే రూ.9,250 నేరుగా మీ ఖాతాలోకి జమ అయిపోతాయి.   

మీరు డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవాలంటే మెచ్యూరిటీ సమయం పూర్తవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సమయంలో కొన్ని నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆ డబ్బు వెనక్కి తిరిగి ఇస్తారు. అయితే ఏడాదిలోపే డబ్బు విత్ డ్రా చేసే అవకాశం ఉండదు. 1-3 ఏళ్లు గడిచిన తర్వాత మొత్తం డిపాజిట్ లో 2 శాతం ఛార్జీలు కట్‌చేసి అప్పుడు డబ్బులు వెనక్కి తిరిగిస్తారు.  

ఇక మూడేళ్ల నుంచి ఐదేళ్లలోపు డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకుంటే 1 శాతం కట్ చేసి మీ మొత్తం డబ్బును మీకు ఇచ్చేస్తారు. ఈ పథకం ప్రధానంగా రిటైర్ అయిన వారికి అద్భుతం అని చెప్పవచ్చు. వారి ఇంట్లో ఉండే డబ్బులు పొందవచ్చు. వృద్ధాప్యంలో ఎవరిపై ఆధారపడకుండా రాబడి పొందుతారు. ఇందులో సెక్షన్ 80 సీ ప్రకారం టాక్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు.

Next Gallery

Ardha Kendra Yogam: శుక్ర, వరుణ గ్రహాల కలయికతో అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశులకు ధన వర్షం!