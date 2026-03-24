Earthquake: 7.6 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం… భూమి లోతుల్లో భారీ కదలిక!

7.6 magnitude earthquake : టోంగా దేశంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. మంగళవారం ఉదయం 7.6 తీవ్రతతో భూమి కంపించినట్లు అమెరికా భూకంప పరిశోధనా సంస్థ (USGS) తెలిపింది. ఈ భూకంపం టోంగా దేశంలోని.. నియాఫు ప్రాంతానికి పశ్చిమంగా సుమారు 153 కిలోమీటర్ల దూరంలో నమోదైంది. భూమి లోతులో సుమారు 237 కిలోమీటర్ల లోతులో.. ఈ ప్రకంపనలు ఏర్పడినట్లు సమాచారం.
ఈ భూకంపం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం లేదు. స్థానిక అధికారులు పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.  

ఈ ఘటనలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే..సునామీ ప్రమాదం లేకపోవడం అని తెలుస్తోంది. పసిఫిక్ సునామీ హెచ్చరిక కేంద్రం (PTWC) ఈ భూకంపం చాలా లోతులో జరిగిందని, అందువల్ల సునామీ వచ్చే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేసింది. దీని వల్ల ప్రజలు కొంత ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.  

ఇదే సమయంలో..టోంగా ప్రాంతంలో గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా భూకంపాలు నమోదవుతున్నాయి. సోమవారం కూడా 6.2 తీవ్రతతో మరో భూకంపం సంభవించింది. అది కూడా సముద్రంలో లోతులోనే జరిగింది. ఈ వరుస భూకంపాలు ఆ ప్రాంతంలో భౌగోళిక మార్పులను సూచిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇక నేపాల్‌లో కూడా ఇటీవల స్వల్ప భూకంపం నమోదైంది. సుదుర్‌పశ్చిమ్ ప్రాంతంలో 4.1 తీవ్రతతో భూమి కంపించింది. అక్కడ కూడా ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు. కానీ, ఆ దేశం భూకంపాలకు ఎక్కువగా గురయ్యే ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా గుర్తించబడింది.

ప్రపంచంలో కొన్ని ప్రాంతాలు భూకంపాలకు ఎక్కువగా లోనవుతుంటాయి. టోంగా, నేపాల్ వంటి దేశాలు టెక్టానిక్ ప్లేట్ల సరిహద్దుల్లో ఉండటంతో ఇలాంటి ప్రకంపనలు తరచుగా జరుగుతుంటాయి. టోంగా భూకంపం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రాణ నష్టం లేకపోవడం ఒక మంచి విషయం. అయితే, ఇలాంటి ప్రకృతి విపత్తుల విషయంలో ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా అవసరం.

