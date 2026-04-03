Bank Holiday Tomorrow: రేపు ఈస్టర్ వల్ల బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా.. లేదా.. క్లారిటీ ఇదే..!

Ester Bank Holiday: రేపు ఈస్టర్ వల్ల బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా.. లేదా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. ముఖ్యంగా వరుసగా సెలవులు రావడంతో ప్రజలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఏప్రిల్ 3 గుడ్ ఫ్రైడే అలానే ఏప్రిల్ 5 ఆదివారం కావడం వల్ల.. మధ్యలో ఏప్రిల్ నాలుగు సెలవు ఉందా లేదా అనేది ఎంతోమందికి ఉన్న అనుమానం. అయితే దీనిపై క్లారిటీ ఇలా ఉంది.
ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఉండే సాధారణ సెలవు. అలాగే ఏప్రిల్ 5న ఆదివారం కావడంతో ఆ రోజు కూడా బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. దీంతో మధ్యలో ఉన్న ఏప్రిల్ 4పై చాలా మందికి సందేహం వచ్చింది.
చాలామంది ఈస్టర్ కారణంగా ఏప్రిల్ 4న కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు. కానీ నిజానికి ఈస్టర్ రోజుకు బ్యాంక్ హాలిడే ఉండదు. ఈస్టర్ ఒక ముఖ్యమైన క్రైస్తవ పండుగ అయినప్పటికీ, అది అధికారిక బ్యాంక్ సెలవుల జాబితాలో ఉండదు.
అదే కాకుండా ఏప్రిల్ 4 ఈసారి మొదటి శనివారం. సాధారణంగా బ్యాంకులు రెండో మరియు నాలుగో శనివారాల్లో మాత్రమే మూసివేస్తారు. మొదటి, మూడో, ఐదో శనివారాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా పని చేస్తాయి. కాబట్టి ఏప్రిల్ 4న దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు ఓపెన్గా ఉంటాయి.
అందువల్ల, మీ బ్యాంక్ పనులు ఏమైనా ఉంటే ఏప్రిల్ 4న ఎలాంటి సమస్య లేకుండా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. సెలవు అనుకుని వాయిదా వేయాల్సిన అవసరం లేదు.
ఇక ఏప్రిల్ 2026లో వచ్చే ముఖ్యమైన బ్యాంక్ సెలవులు ఇలా ఉన్నాయి: ఏప్రిల్ 11 – రెండో శనివారం (బ్యాంక్ హాలిడే) ఏప్రిల్ 14 – డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి (బ్యాంక్ హాలిడే) ఏప్రిల్ 18 – నాలుగో శనివారం (బ్యాంక్ హాలిడే) ఏప్రిల్ 25 – నాలుగో శనివారం (బ్యాంక్ హాలిడే)
మొత్తం పైన.. గుడ్ ఫ్రైడే.. ఆదివారం వల్ల మాత్రమే ఈ వారం బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. కానీ మధ్యలో ఉన్న ఏప్రిల్ 4న మాత్రం బ్యాంకులు సాధారణంగా పని చేస్తాయి.