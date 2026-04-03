Easter Holiday 2026: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? ఏప్రిల్‌ 4న లేదా ఏప్రిల్ 5! ఈస్టర్ పండుగ ఎప్పుడంటే?

Easter Holiday 2026 News: వేసవి సెలవులకు ముందే ఏప్రిల్ నెలలో స్కూళ్లకు సెలవులు వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం గుడ్ఫ్రైడే, ఈస్టర్ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవులు రానున్నాయి. అయితే గుడ్ఫ్రైడే తర్వాత శనివారం స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉందా? లేదా అని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నేడు అనగా ఏప్రిల్ 3న గుడ్ఫ్రైడే సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవును ప్రకటించాయి ఇరు ప్రభుత్వాలు.
నేషనల్ హాలీడే కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్ కానున్నాయి.
అయితే గుడ్ఫ్రైడే తర్వాతి రోజు అనగా శనివారం ఏప్రిల్ 4న సెలవు ఉందా లేదా అని చాలా మంది క్లారిటీ లేకుండా ఉంది.
అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని స్కూళ్లకు శనివారం నాడు ఏప్రిల్ 4న సెలవు ప్రకటించారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉన్నా.. కొందరు ఉద్యోగులు స్వచ్ఛంధంగా సెలవు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే ఐటీ కంపెనీలకు శని, ఆదివారాల్లో యథావిధిగా సెలవు ఉండనుంది.
అయితే శనివారం ఒక్కరోజు సెలవు పెడితే వరుసగా 3 రోజులు సెలవు వస్తుందని ప్రజలు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు.