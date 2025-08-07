Mehndi Designs: వరలక్ష్మి వత్రం, రాఖీ పండుగకు సరికొత్త ట్రెండీ మెహిందీ డిజైన్లు

Mehndi Designs For Varalakshmi Vratam And Raksha Bandhan 2025: గోరిటాంకు.. మహిళలు విడదీయరాని బంధం. చేతికి ఎర్రగా పండటం అంటే మహిళలకు ఎంతో ఇష్టం. ఏ పర్వదినం వచ్చినా గోరింటాకు చేతులకు వేసుకోవడం ఆనవాయితీ.. సంప్రదాయంగా వస్తోంది. మరి శ్రావణమాసంలో ముఖ్యమైన వరలక్ష్మి వ్రతం, రాఖీ పండుగ వచ్చాయి. ఈ పండుగలకు మహిళలు వేసుకోవాల్సిన సరికొత్త మెహిందీ డిజైన్లు ఇలా ఉన్నాయి.
పండుగలకు మెహిందీతో మెరవండి: వరలక్ష్మి వ్రతం, రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకుని మహిళల కోసం అద్భుతమైన మెహిందీ డిజైన్లు అందిస్తున్నాం. అక్కాచెల్లెళ్లు.. మహిళలు అందరూ చాలా సులభంగా.. చక్కటి మెహిందీ డిజైన్లు వేసుకోవచ్చు. ఈ పండుగల రోజు ఈ డిజైన్లతో అందంగా ముస్తాబవండి. ఈ అందమైన, ఆధునిక మెహిందీ డిజైన్లు ఒకసారి చూడండి.
వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా..: శ్రావణమాసంలో అతి పవిత్రమైనది వరలక్ష్మి వ్రతం. అమ్మవారి కటాక్షం కోసం మహిళలు చేసే వ్రతం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన మెహిందీ డిజైన్లు వేసుకోవచ్చు. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన మెహందీ డిజైన్లను చూసి వేసుకోండి.
ప్రత్యేకమైన మెహందీ డిజైన్: రాఖీ పండుగ సోదర సోదరిమణుల మధ్య ప్రేమకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ రోజున సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టి.. వారి రక్షణ వాగ్దానం అడుగుతారు. సోదరులు తమ సోదరీమణులకు బహుమతులు ఇస్తారు. ఈ సందర్భంగా సోదరిమణులు తమ చేతులకు మెహందీ వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన మెహందీ డిజైన్లను మీ కోసం తీసుకువద్దాం.
కమలం పువ్వు మెహందీ డిజైన్: రాఖీ పండుగ రోజు ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో మెరవండి. ఈ హాఫ్ హ్యాండ్ మెహందీని వేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ను అప్లై చేయడం చాలా సులభం. చిన్న పువ్వులు, ఆకులు మీ చేతులకు అదనపు అందాన్ని ఇస్తాయి. మీ చేతులపై ఈ డిజైన్ను చూస్తే ఎవరైనా బాగుందని చెప్పకుండా ఉండలేరు.
సింపుల్ రోజ్ మెహందీ డిజైన్: పెద్దగా శ్రమ లేకుండా చాలా సులభమైన డిజైన్లు వేసుకోవాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక. అందమైన ఈ మెహిందీ డిజైన్ చాలా సులభం. రోజా పువ్వు అంటే ఎవరికైనా ఇష్టం. మరి అలాంటి రోజా పువ్వు డిజైన్ మెహందీ రూపంలో వేసుకుంటే మీ చేతులకు ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
తీగల డిజైన్: మెహిందీ డిజైన్లలో తీగల డిజైన్లు ప్రత్యేకమైనవి. తీగలను సులభంగా చేతిపై అల్లేసుకోవచ్చు. మీరు ఈ డిజైన్ను చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. తీగల మధ్య చిన్న పువ్వులు వేసుకుంటే అదనపు అందం వస్తుంది. మీ ఆత్మీయులతో ఈ డిజైన్ వేయించుకోండి.
చేతివేళ్లకు ప్రత్యేకం: మెహిందీ డిజైన్లలో చేతివేళ్లకు ప్రత్యేకంగా డిజైన్లు ఉన్నాయి. వేళ్లను హైలైట్ చేయాలనుకుంటే ఈ డిజైన్ మీకు మంచి ఎంపిక. మృదువైన చేతి వేళ్లకు ఈ మెహందీ డిజైన్ను వేసుకోవచ్చు. ఇది అమ్మాయిలలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్న డిజైన్లలో ఒకటి. వేళ్ల కొనలపై చిన్న నమూనాలు లేదా చుక్కలు ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తాయి.
సాంప్రదాయ డిజైన్: పెద్ద వారికి సాంప్రదాయ మెహిందీ డిజైన్లు వేసుకోవాలనుకుంటే ఇది చక్కటి ఎంపిక. సాంప్రదాయ డిజైన్లను ఇష్టపడేవారు దీనిని వేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ చేయి నిండుగా కనిపిస్తుంది. ఈ డిజైన్తో మీ చేతుల అందాన్ని పెంచుతుంది. ఈ డిజైన్ చూస్తే చాలా మంది మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు.