Easy Simple Plan To Tirumala Lord Venkateshwara Swamy Temple Darshan With IRCTC Plan From March 26th To March 28th: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అయితే దర్శనం టికెట్ లేని వారు సులభంగా స్వామి దర్శనం పొందేందుకు అద్భుత అవకాశం ఉంది. ఐఆర్సీటీసీ అందిస్తున్న టూర్ ప్లాన్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తిరుమల దర్శనం చేసుకోవాలనుకునే భక్తులకు ఐఆర్సీటీసీ ప్రత్యేక ప్లాన్ ప్రకటించింది. ముంబై నుంచి తిరుపతి టూర్ ప్యాకేజీ ఐఆర్సీటీసీ అందిస్తోంది. తక్కువ ధరలోనే ఒక గొప్ప ప్యాకేజీ పథకాన్ని రైల్వే సంస్థ ప్రవేశపెట్టింది. ఐఆర్సీటీసీ ముంబై-తిరుపతి ప్లాన్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఐఆర్సీటీసీ తిరుపతి టూర్ ప్యాకేజీ మొత్తం నాలుగు రోజులు ఉంటుంది. ఈ టూర్ ప్యాకేజీ మార్చి 26వ తేదీ నుంచి మార్చి 28వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ యాత్రలో తిరుమలతోపాటు శ్రీకాళహస్తి ఆలయ సందర్శన ఉంది.
తిరుమలను దర్శించడానికి టికెట్లు పొందవచ్చు. ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (ఐఆర్సీటీసీ) పర్యాటకులను రాయితీ ధరకే తిరుపతికి తీసుకువెళుతోంది. ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో 3 రాత్రులు, 4 పగలు ఉంటాయి. మార్చి 26వ తేదీ సాయంత్రం 6.40 గంటలకు ముంబై రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రైలు బయలుదేరుతుంది.
ముంబై నుంచి మరుసటి రోజు అంటే మార్చి 27వ తేదీ మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు రేణిగుంట చేరుకుంటారు. రేణిగుంటలో హోటల్కు వెళ్లి చెక్-ఇన్ చేసి తిరుమల ఆలయ సందర్శనకు వెళ్తారు. అనంతరం తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామిని దర్శనం చేసుకుంటారు. అనంతరం తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయాన్ని కూడా దర్శనం ఉంటుంది. ఆ రోజు తిరుపతిలోని హోటల్లో రాత్రి బస చేస్తారు.
మూడో రోజు అంటే మార్చి 27వ తేదీన అల్పాహారం తర్వాత శ్రీకాళహస్తి ఆలయ దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ రోజు రాత్రి 8.50 గంటలకు ముంబైకి రైలు బయలుదేరుతుంది. నాలుగో రోజు మధ్యాహ్నం అంటే మార్చి 28వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3.55 గంటలకు ముంబైకు చేరుకుంటారు.
ఐఆర్సీటీసీ తిరుపతి టూర్ ప్యాకేజీకి చార్జీ సాధారణ రైలు తరగతికి ఇద్దరికి రూ.9,800, ముగ్గురికి రూ.8,900గా నిర్ణయించారు. 3వ తరగతి ఏసీ ప్రయాణానికి ఒక వ్యక్తికి ఛార్జీ రూ.18,000, ఇద్దరికి రూ. 12,500, ముగ్గురికి రూ.11,600. ఈ యాత్రలో పిల్లలకు కూడా ఛార్జీ ఉంటుంది. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల వయస్సులోపు పిల్లలకు ఛార్జీ రూ.8,300 ఉంది. ఈ యాత్రలో రైలు ఛార్జీ, వసతి, మూడు రోజుల భోజనం ఉంటాయి. ఐఆర్సీటీసీ తిరుపతి ప్యాకేజీలో ప్రయాణించాలనుకునే వారు ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలి.