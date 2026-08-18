Immunity Boosting Foods: ఈ రోజుల్లో బిజీ లైఫ్స్టైల్ కారణంగా చాలామంది ఇంట్లో వంట చేసుకునే సమయం లేక జంక్ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్పై ఆధారపడుతున్నారు. ఇలాంటి ఆహారపు అలవాట్లు అధిక బరువు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం, కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. పోషకాలు తక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల అలసట, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వంటి సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయి.
దబ్బకాయలో ఫైబర్, విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. వీటిని సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. ముఖ్యంగా విటమిన్ సి రోగనిరోధక వ్యవస్థ సాధారణ పనితీరుకు అవసరమైన ముఖ్యమైన పోషకం.
దబ్బకాయలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడటంతో పాటు భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర వేగంగా పెరగకుండా ఉండేందుకు తోడ్పడవచ్చు. అయితే దబ్బకాయ తినడం వల్ల డయాబెటిస్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని చెప్పడం సరికాదు. మధుమేహం ఉన్నవారు వైద్యుల సూచనల మేరకు ఆహారం, మందులు, వ్యాయామాన్ని కొనసాగించాలి.
ఫైబర్ అధికంగా ఉండే పండ్లను సమతుల్య ఆహారంలో చేర్చుకోవడం కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణకు సహాయపడవచ్చు. దబ్బకాయలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా శరీరాన్ని ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుంచి రక్షించడంలో పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడానికి ఒక్క దబ్బకాయపై ఆధారపడటం మంచిది కాదు.
ఎరుపు రంగు దబ్బపండులో లైకోపీన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉండవచ్చు. ఇవి శరీర కణాలను ఆక్సిడేటివ్ నష్టం నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. అయితే ఏ ఒక్క పండు అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు. దబ్బకాయను కూడా మితంగా తీసుకుంటూ సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం, తగినంత నిద్రకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. డయాబెటిస్, కిడ్నీ లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఆహారంలో మార్పులు చేసుకునే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.